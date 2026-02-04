ASTROLOGIA

Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

Hoje o amor se prova nos pequenos gestos e na cumplicidade do dia a dia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:14

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de toda a exuberância da Lua em Leão, o amor desce para a vida real neste 4 de fevereiro. Sabe aquela máxima de que "quem ama, cuida"? Ela nunca foi tão verdadeira. A energia de hoje pede pé no chão nos relacionamentos.



Se você está em um compromisso, o clima é de parceria: organizar a casa juntos ou planejar o futuro financeiro pode unir mais vocês do que um jantar caríssimo.

