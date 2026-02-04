Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como a Lua em Virgem vai transformar a vida amorosa do seu signo nesta quarta (4 de fevereiro)

Hoje o amor se prova nos pequenos gestos e na cumplicidade do dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de toda a exuberância da Lua em Leão, o amor desce para a vida real neste 4 de fevereiro. Sabe aquela máxima de que "quem ama, cuida"? Ela nunca foi tão verdadeira. A energia de hoje pede pé no chão nos relacionamentos.

Se você está em um compromisso, o clima é de parceria: organizar a casa juntos ou planejar o futuro financeiro pode unir mais vocês do que um jantar caríssimo.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sessão da Tarde exibe filme com Anne Hathaway, atriz de ‘O Diabo Veste Prada’, nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

Câncer, Virgem, Libra e Escorpião se abrem para o amor e encontram leveza nesta quarta-feira (4 de fevereiro)

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)

Um sinal do Universo expõe verdades emocionais e marca um ponto de virada para Touro, Leão, Virgem e Aquário hoje (4 de fevereiro)

Os signos descobrem hoje (4 de fevereiro) que pequenas vitórias podem mudar tudo sem fazer barulho

Para os solteiros, a dica é observar os detalhes. O charme hoje está na inteligência e na presteza. É hora de fazer uma "faxina emocional", especialmente para Libra e Peixes, que precisam decidir quem realmente merece um lugar VIP no coração.

Leia mais

Imagem - 'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

'Parece que está pegando fogo': Solange Couto passa mal no BBB 26 e aciona atendimento médico

Imagem - Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Lucas Lima assume namoro e compartilha foto inédita do filho Theo: 'Mês de amor'

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (4) para encher o bolso

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes

Como é a mansão de Ana Hickmann, com adega, casa na árvore e seis suítes
Imagem - Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada

Estrelas da série 'Aeroporto: Área Restrita' quebram silêncio após Polícia Federal proibir gravações de nova temporada
Imagem - Marcelinho Carioca relata situação constrangedora em vestiário e cita ex-jogador do Flamengo e da Seleção

Marcelinho Carioca relata situação constrangedora em vestiário e cita ex-jogador do Flamengo e da Seleção

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)