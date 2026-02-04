Acesse sua conta
Google derruba rede invisível que usava internet de celulares secretamente; veja aparelhos

Saiba como a gigante de buscas limpou nove milhões de aparelhos Android

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:00

Segundo o Google, mais de 9 mil dispostivos Android foram liberados da rede
Segundo o Google, mais de 9 mil dispostivos Android foram liberados da rede

Milhões de dispositivos Android foram libertados de um exército invisível em 2026. O Google acaba de desmantelar a IPIDEA, uma infraestrutura que sequestrava conexões domésticas para fins ilícitos.

Os invasores utilizavam endereços de residências para esconder suas ações. Diferente de grandes servidores, essas conexões reais são muito mais difíceis de rastrear rapidamente.

O tráfego abusivo parecia uma navegação comum de qualquer família. Além do mais, esse disfarce poderoso permitia que atividades criminosas ocorressem sem levantar suspeitas imediatas.

O papel dos kits de desenvolvimento

Centenas de aplicativos continham códigos ocultos que recrutavam os celulares. Esses SDKs permitiam a monetização para desenvolvedores, mas transformavam o aparelho em uma ferramenta.

O processo acontecia sem que houvesse aviso claro ao proprietário. Assim, o celular passava a atuar emprestando internet para estranhos realizarem ataques cibernéticos variados.

Quem usava a rede para ataques

Mais de quinhentos grupos de criminosos alugavam essa rede semanalmente. A estrutura apoiava desde espionagem estatal até ataques que derrubam sites e roubam senhas.

Essa base gigante de IPs facilitava a distribuição de fraudes. Portanto, o sistema funcionava como um serviço alugável que mascarava a origem real das investidas.

Medidas técnicas para o desmonte

A gigante de buscas desativou domínios e bloqueou serviços de suporte. Além disso, o Google Play Protect recebeu atualizações para identificar e excluir os apps afetados.

A ação contou com a colaboração de empresas de tecnologia. Como resultado, milhões de aparelhos deixaram de fazer parte dessa rede de proxy maliciosa.

Lições sobre o uso do smartphone

Casos assim mostram que aplicativos podem esconder funções bem perigosas. Por isso, entender que seu IP pode ser usado por terceiros ajuda na prevenção.

Mesmo com a vitória do Google, novas ameaças podem surgir sempre. Contudo, manter o sistema atualizado diminui as chances de seu celular virar um alvo.

Você pode também gostar de saber que uma configuração secreta do Android remove anúncios, acelera o celular e economiza bateria.

Segurança

