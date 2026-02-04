SAÚDE

Mara Maravilha deixa UTI, mas realiza exames frequentes e segue medicada

A cantora está sob observação médica desde 1° de fevereiro

K Kamila Macedo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17:11

Mara Mravilha recebe visita do filho após sair da UTI Crédito: Reprodução/ Instagram

A cantora Mara Maravilha recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última terça-feira (3). A notícia foi divulgada hoje em uma nota publicada nas redes sociais oficiais da artista, que também informa que Mara continuará com um acompanhamento de uma equipe médica especializada.

Apesar de permanecer internada no Hospital Nove de Julho em Alphaville, na Grande São Paulo, a cantora está liberada para receber visitas. Já no quarto hospitalar, a cantora foi visitada por seu filho, Miguel Benjamin.

A equipe de Mara pede tranquilidade: “Aos fãs, amigos, família e todos que amam a Maravilha, fiquem tranquilos e sigam em oração”. A cantora está internada desde 1° de fevereiro e a causa da internação ainda não foi revelada.