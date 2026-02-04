VEJA REGISTROS

Isadora Cruz, de ‘Coração Acelerado’, e namorado atleta protagonizam beijão no litoral antes das Olímpiadas de Inverno

Namorado de atriz é atleta de esqui alpino e aproveitou momentos de amor antes de embarcar para as Olímpiadas

Felipe Sena

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 19:29

Isadora Cruz publicou registro nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Isadora Cruz, que celebra 28 anos nesta quarta-feira (4), e no ar como Agrado em “Coração Acelerado”, tem aproveitado momentos de romance ao lado do namorado, o atleta de esqui alpino Lucas Braathen, de 25 anos, antes do amado embarcar para a Itália, onde vai disputar as Olimpíadas de Inverno, que começam na sexta-feira (6).

O casal curtiu os momentos de romance, com beijos dentro d’água e a atriz de biquíni, posando como uma sereia sobre as pedras numa região litorânea, com belas praias e um belo pôr do sol, antes de Lucas enfrentar temperaturas muitos graus abaixo de zero.

Isadora Cruz e o namorado, o esquiador Lucas Braathen Crédito: Reprodução | Instagram

O site austríaco Kronen Zeitung divulgou fotos de Isadora Cruz com o esquiador. "Flertando em Kitzbühel: a estrela do esqui Braathen exibe seu novo amor", diz a manchete.

Lucas foi campeão na categoria slalom da Copa do Mundo de esqui alpino em 2023, quando ainda defendia a bandeira da Noruega. Ele chegou a anunciar a aposentadoria do esporte, após desentendimentos com a federação norueguesa.

