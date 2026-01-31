NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Morte de Eliomar causa disputa na família por causa de terras

Morte do patriarca acende disputa por herança na família

Felipe Sena

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:30

Zilá declara guerra a Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Nos próximos capítulos de ‘Coração Acelerado’ uma disputa por herança vai estremecer as relações de Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal), após a morte de Eliomar (Stepan Nercessian), pais das duas. Após passar um período no hospital e enfrentar graves problemas cardíacos, o patriarca receberá alta, mas sentirá que seus dias estão contados.

Durante seu último esforço para tentar unir as filhas, ele pedirá uma trégua entre Zilá e Janete. Embora Zilá, como sempre, se mantenha relutante, Janete aceita o pacto para evitar o estresse do pai.

De acordo com o portal Notícias da TV, cenas previstas para o dia 16 de fevereiro, Eliomar morrerá de maneira serena à beira do rio Caturama, enquanto relembra o passado com sua esposa falecida, Cecília (Paula Fernandes). Janete encontrará o corpo do pai, dando início a um luto que emocionou toda a comunidade de Bom Retorno.

No entanto, a leitura do testamento revelará que Eliomar deixou as terras de Bem Querer e uma quantia de dinheiro para Zilá. Já Janete ficará com a casa em Bom Retorno e as cobiçadas terras do Caturama. No entanto, a vilã fica furiosa, já que sempre desejou o terreno à beira do rio.

Zilá acusará a irmã e Nora (Virgínia Rosa) de manipularem o fazendeiro em seu leito de morte

Indignada, Zilá acusará a irmã e Nora (Virgínia Rosa) de manipularem o fazendeiro em seu leito de morte. "Ele beneficiou claramente a Janete, isso é ilegal!", gritará a megera. O tabelião explicará que os valores são financeiramente iguais, mas a personagem de Leandra Leal insistirá no complô, tentando invalidar o documento sob o argumento de que havia interditado o pai.

Para seu desespero, o testamento foi registrado antes da interdição. Ao ser lembrada por Janete de que agora pode ser expulsa da casa, Zilá prometerá vingança, deixando claro que a disputa pelas terras do Caturama está apenas começando.

