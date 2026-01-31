Acesse sua conta
‘Coração Acelerado’: Morte de Eliomar causa disputa na família por causa de terras

Morte do patriarca acende disputa por herança na família

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 13:30

Zilá declara guerra a Janete em 'Coração Acelerado'
Zilá declara guerra a Janete em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Nos próximos capítulos de ‘Coração Acelerado’ uma disputa por herança vai estremecer as relações de Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal), após a morte de Eliomar (Stepan Nercessian), pais das duas. Após passar um período no hospital e enfrentar graves problemas cardíacos, o patriarca receberá alta, mas sentirá que seus dias estão contados.

Durante seu último esforço para tentar unir as filhas, ele pedirá uma trégua entre Zilá e Janete. Embora Zilá, como sempre, se mantenha relutante, Janete aceita o pacto para evitar o estresse do pai.

De acordo com o portal Notícias da TV, cenas previstas para o dia 16 de fevereiro, Eliomar morrerá de maneira serena à beira do rio Caturama, enquanto relembra o passado com sua esposa falecida, Cecília (Paula Fernandes). Janete encontrará o corpo do pai, dando início a um luto que emocionou toda a comunidade de Bom Retorno.

No entanto, a leitura do testamento revelará que Eliomar deixou as terras de Bem Querer e uma quantia de dinheiro para Zilá. Já Janete ficará com a casa em Bom Retorno e as cobiçadas terras do Caturama. No entanto, a vilã fica furiosa, já que sempre desejou o terreno à beira do rio.

Zilá acusará a irmã e Nora (Virgínia Rosa) de manipularem o fazendeiro em seu leito de morte

Indignada, Zilá acusará a irmã e Nora (Virgínia Rosa) de manipularem o fazendeiro em seu leito de morte. "Ele beneficiou claramente a Janete, isso é ilegal!", gritará a megera. O tabelião explicará que os valores são financeiramente iguais, mas a personagem de Leandra Leal insistirá no complô, tentando invalidar o documento sob o argumento de que havia interditado o pai.

Para seu desespero, o testamento foi registrado antes da interdição. Ao ser lembrada por Janete de que agora pode ser expulsa da casa, Zilá prometerá vingança, deixando claro que a disputa pelas terras do Caturama está apenas começando.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

