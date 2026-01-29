NOVELA DAS SETE

‘Coração Acelerado’: Agrado tem encontro emocionante com Janete e descobre que é filha de Jean Carlos

Mãe e filha revivem passado em novela das sete

Durante os capítulos de “Coração Acelerado”, a história de Agrado (Isadora Cruz) tem passado por um dejavú de momentos do passado, que podem revelar detalhes da verdadeira história da mocinha.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir desta quinta-feira (29), Agrado e João Raul (Filipe Bragança) decidem se refugiar no Rancho do cantor, e a cidade de Bom Retorno fica em polvorosa com o novo casal.

Quando decidem voltar para a cidade e religar seus celular, o casal é bombardeado pelos acontecimentos de Bom Retorno, inclusive da fofoca de que Janete (Letícia Spiller) teria retornado para usar Agrado para acabar de vez com o relacionamento de João Raul e a influenciadora digital, uma mentira plantada por Naiane e a mãe, Zilá (Leandra Leal).

Além de serem confrontados por Ronei (Thomás Aquino) sobre ter levado Agrado para o Rancho, o astro do sertanejo também enfrenta os fãs do casal “Rauliane”. Já o encontro de Janete com a filha é marcado pela emoção de reviver o passado que a afilhada de Zuzu (Elisa Lucinda) não conhecia. Ela descobre que é filha de Jean Carlos (Ricardo Pereira).