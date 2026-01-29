Acesse sua conta
Zilá e Naiane confrontam Janete sobre relação de João Raul e Agrado. confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (29 de janeiro)

Naiane e Zilá não gostam nenhum pouco da aproximação de João Raul e Agrado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:42

Naiane e Zilá em 'Coração Acelerado'
Naiane e Zilá em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | Globo

Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (29):

Cinara (Ramille) lembra do encontro de Zilá (Leandra Leal) com Jean Carlos (Ricardo Pereira) e ameaça Zilá. Palhares (Gabriel Godoy) pede orações para a saúde Eliomar (Stepan Nercessian).

Imagem - João Raul beija outra e Agrado tem atitude curiosa em ‘Coração Acelerado’

João Raul beija outra e Agrado tem atitude curiosa em ‘Coração Acelerado’

Imagem - João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

João Raul canta com Agrado e encanta fãs; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (28)

Imagem - ‘Coração Acelerado’: Namoro com João Raul faz vida de Agrado virar de 'ponta a cabeça' após descoberta

‘Coração Acelerado’: Namoro com João Raul faz vida de Agrado virar de 'ponta a cabeça' após descoberta

Zilá e Naiane (Isabelle Drummond) confrontam Janete (Letícia Spiller) sobre o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz). Alaor (Marcos Caruso) fica constrangido ao se deparar com a presença de Cinara. Talita (Luellem de Castro) divulga a história de Naiane e Agrado, e todos comentam.

Agrado confidencia a João Raul que nunca conheceu seu pai. Janete tenta falar com Agrado. Alaorzinho procura Janete. Esteban (Diego Martins) se desespera com o visual criado por Eduarda (Gabz) para Naiane. Zilá propõe união com Ronei (Thomás Aquino) contra Agrado.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Coração Acelerado

