Zilá e Naiane confrontam Janete sobre relação de João Raul e Agrado. confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (29 de janeiro)

Felipe Sena
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:42
Confira resumo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (29):
Cinara (Ramille) lembra do encontro de Zilá (Leandra Leal) com Jean Carlos (Ricardo Pereira) e ameaça Zilá. Palhares (Gabriel Godoy) pede orações para a saúde Eliomar (Stepan Nercessian).
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Zilá e Naiane (Isabelle Drummond) confrontam Janete (Letícia Spiller) sobre o relacionamento de João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz). Alaor (Marcos Caruso) fica constrangido ao se deparar com a presença de Cinara. Talita (Luellem de Castro) divulga a história de Naiane e Agrado, e todos comentam.
Agrado confidencia a João Raul que nunca conheceu seu pai. Janete tenta falar com Agrado. Alaorzinho procura Janete. Esteban (Diego Martins) se desespera com o visual criado por Eduarda (Gabz) para Naiane. Zilá propõe união com Ronei (Thomás Aquino) contra Agrado.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.