Aniversário do ex-jogador Romário tem 3 dias seguidos de festa, mil convidados e show de Belo; saiba detalhes

Romário completou 59 anos e realiza festança de vários dias com apresentações de L7, Naldo e mais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:00

Romário celebra aniversário com festão de 3 dias
Romário celebra aniversário com festão de 3 dias Crédito: Fares Rames e Vera Donato | Divulgação

O ex-jogador de futebol e senador do Rio de Janeiro Romário, completou 59 anos nesta quarta-feira (29) e deu início a maratona de comemorações. O ex-atleta preparou várias festas, sob os cuidados do personal party Leco Biagioni, misturando comemoração profissional e celebrações pessoais, com muita resenha, histórias e convidados escolhidos a dedo.

Nesta quarta, Romário organizou um jantar intimista para amigos e familiares, o evento que abre o calendário de comemorações de seu aniversário. 

No entanto, as comemorações começaram bem antes, no dia 15 de janeiro, com a festa de um ano da RomárioTV, canal que o Baixinho lançou em 2025 e que se consolidou como um dos players mais fortes do futebol nas redes. O evento, no Rio de Janeiro, serviu para celebrar os mais de 700 milhões de visualizações acumuladas e 78 milhões de contas alcançadas, somando YouTube e Instagram, além de apresentar os projetos do canal para 2026.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, as comemorações continuam nos dias 30 e 31 de janeiro, na residência do parlamentar. Nesta quarta, Romário recebeu cerca de 150 convidados no jantar.

Nos dias seguintes, a expectativa é de aproximadamente mil pessoas por noite, entre amigos, familiares e personalidades conhecidas. Cada evento deve ter duração de até 12 horas.

Ainda segundo a coluna, a decoração seguirá uma paleta em tons de vermelho, cor favorita de Romário. Para a montagem da estrutura, áreas com a piscina e o campo de futebol de areia da casa serão fechados. O espaço total ocupado pela festa deve chegar a cerca de 3 mil metros quadrados.

A programação musical inclui apresentações de Thiago Martins, 3030, Jorginho Faria, Suel e convidados, Belo, Mumuzinho, L7, Naldo, além de participações especiais ao longo das noites.

Tags:

Romário

