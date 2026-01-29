Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (30): A Foice pede cortes rápidos e decisões sem adiamento

A leitura do dia aponta para encerramentos necessários, atitudes firmes e libertação de situações que já cumpriram seu ciclo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22:00

A Foice
A Foice Crédito: Imagem gerada por IA

O Baralho Cigano desta sexta-feira (30) é regido pela carta A Foice, símbolo de corte, ruptura e ação imediata. A energia do dia não favorece prolongamentos nem concessões feitas por medo. Tudo o que estiver frágil, forçado ou sustentado apenas pelo hábito tende a ser interrompido, abrindo espaço para um novo começo mais alinhado com a verdade pessoal.

Leia mais

Imagem - Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos

Vão voltar? Diogo Nogueira e Paolla Oliveira se falam todos os dias e estão bem próximos

Imagem - Morre Charity Pierce, participante de Quilos Mortais que chegou a pesar mais de 350 kg

Morre Charity Pierce, participante de Quilos Mortais que chegou a pesar mais de 350 kg

Imagem - Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

No campo emocional, A Foice indica a necessidade de romper padrões repetitivos. Relações desgastadas, dinâmicas tóxicas ou sentimentos guardados por conveniência chegam a um limite. O dia pede coragem para dizer basta, mesmo que isso cause desconforto inicial. O alívio vem logo depois do corte.

Na vida prática, a carta aponta decisões urgentes. Adiar escolhas hoje pode gerar perdas maiores adiante. A Foice atua como alerta para agir com objetividade, eliminar excessos, encerrar pendências e resolver o que vem sendo evitado. A clareza aumenta quando o que atrapalha é retirado do caminho.

Tarot Cigano

Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Shutterstock
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro por Reprodução
Baralho Cigano por Reprodução
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 23
Baralho Cigano por Shutterstock

No plano espiritual, A Foice traz limpeza energética. É um dia poderoso para romper laços invisíveis, pensamentos negativos recorrentes e culpas antigas. O corte não é punição, é proteção. O que sai agora libera espaço para crescimento e fortalecimento interior.

Mensagem do dia

Nem todo fim é perda. Às vezes, é o único caminho para recomeçar mais leve, mais inteiro e mais fiel a si mesmo.

Tags:

Baralho Cigano Cigana Tarot Cigano Cigano

Mais recentes

Imagem - Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026

Claudia Leitte lança 'Vuco Vuco' e aposta em novo hit para o Carnaval 2026
Imagem - Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP
Imagem - Aniversário do ex-jogador Romário tem 3 dias seguidos de festa, mil convidados e show de Belo; saiba detalhes

Aniversário do ex-jogador Romário tem 3 dias seguidos de festa, mil convidados e show de Belo; saiba detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)
01

Resultado da Quina 6940, desta quinta-feira (29)

Imagem - Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’
02

Participante cogita desistir do BBB 26: ‘Vontade de apertar o botão e ir embora’

Imagem - Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros
03

Como é a mansão de Gusttavo Lima, inspirada na Casa Branca, com piscina de 200 m², spa, lago artificial e garagem para 10 carros

Imagem - Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)
04

Resultado da Lotofácil 3600, desta quinta-feira (29)