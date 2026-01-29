Carta domina o Baralho Cigano desta sexta-feira (30): A Foice pede cortes rápidos e decisões sem adiamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22:00
O Baralho Cigano desta sexta-feira (30) é regido pela carta A Foice, símbolo de corte, ruptura e ação imediata. A energia do dia não favorece prolongamentos nem concessões feitas por medo. Tudo o que estiver frágil, forçado ou sustentado apenas pelo hábito tende a ser interrompido, abrindo espaço para um novo começo mais alinhado com a verdade pessoal.
No campo emocional, A Foice indica a necessidade de romper padrões repetitivos. Relações desgastadas, dinâmicas tóxicas ou sentimentos guardados por conveniência chegam a um limite. O dia pede coragem para dizer basta, mesmo que isso cause desconforto inicial. O alívio vem logo depois do corte.
Na vida prática, a carta aponta decisões urgentes. Adiar escolhas hoje pode gerar perdas maiores adiante. A Foice atua como alerta para agir com objetividade, eliminar excessos, encerrar pendências e resolver o que vem sendo evitado. A clareza aumenta quando o que atrapalha é retirado do caminho.
Tarot Cigano
No plano espiritual, A Foice traz limpeza energética. É um dia poderoso para romper laços invisíveis, pensamentos negativos recorrentes e culpas antigas. O corte não é punição, é proteção. O que sai agora libera espaço para crescimento e fortalecimento interior.
Mensagem do dia
Nem todo fim é perda. Às vezes, é o único caminho para recomeçar mais leve, mais inteiro e mais fiel a si mesmo.