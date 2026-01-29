AR LIVRE

Como é a mansão de Grazi Massafera, com espaço ao ar livre e área fitness

Atriz vive em uma mansão na Zona Sul do Rio e costuma mostrar detalhes do imóvel nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:30

Casa de Grazi Massafera Crédito: Reprodução

Conhecida pelo papel de Arminda em Três Graças, Grazi Massafera também desperta curiosidade do público fora da ficção. Nas redes sociais, a atriz compartilha momentos do dia a dia em uma mansão ampla e iluminada localizada em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na novela Três Graças, Arminda mora em um casarão de clima mais fechado, com decoração carregada de símbolos e mistério. Fora da trama, a realidade é outra. A casa de Grazi aposta em ambientes abertos, luz natural e uma estética que mistura elementos rústicos e contemporâneos.

Mansão de Grazi Massafera 1 de 13

A atriz costuma aparecer em fotos no hall de entrada, nas salas e em áreas reservadas ao bem-estar. Um dos espaços mais frequentes nas publicações é o usado para a prática de yoga, além de ambientes decorados com madeira, pedra, espelhos, quadros e cristais espalhados pelos cômodos.

A sala principal é toda envidraçada e se conecta diretamente à área externa, onde fica a piscina cercada por plantas e espreguiçadeiras. O espaço também abriga um piano e sofás amplos, criando um ambiente voltado ao descanso e à convivência.

Outro local que chama atenção é o closet, predominante em tons claros, além de um dos banheiros da casa, decorado em azul. Grazi também mostra a rotina ao lado dos animais de estimação, cães e gatos que circulam livremente pelos ambientes.