Ivete Sangalo passeia no Velho Chico antes de comandar a folia em Juazeiro

Heider Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22:30
Antes de encarar mais um compromisso do Carnaval, Ivete Sangalo reservou um momento para desacelerar em Juazeiro, no norte da Bahia. A cantora aproveitou a tarde desta quinta-feira para fazer um passeio de lancha pelo Rio São Francisco e dividiu a experiência com os seguidores nas redes sociais.
Ao lado de amigos próximos, Ivete mostrou trechos do trajeto pelo Velho Chico e falou sobre a ligação afetiva com o lugar onde nasceu. “Juazeiro, te amo. Esse passeio no rio é um passeio que me deixa renovada. Vocês precisam conhecer o Rio São Francisco como a gente conhece”, afirmou em vídeo publicado nos stories.
Ivete Sangalo
A pausa veio logo após uma intensa agenda. Na noite anterior, Ivete esteve em Salvador, onde participou da Noite da Aclamação, e seguiu direto para Juazeiro para dar continuidade aos compromissos carnavalescos.
O descanso, porém, foi breve. Nesta sexta-feira, a artista assume o comando do trio elétrico e se apresenta para o público juazeirense a partir das 17h.