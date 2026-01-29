DESCANSO ANTES DA FOLIA

Ivete Sangalo passeia no Velho Chico antes de comandar a folia em Juazeiro

Cantora aproveita passeio pelo Rio São Francisco para recarregar as energias antes de subir ao trio elétrico na cidade natal

Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 22:30

Ivete Sangalo aproveita passeio pelo Rio São Francisco Crédito: Reprodução

Antes de encarar mais um compromisso do Carnaval, Ivete Sangalo reservou um momento para desacelerar em Juazeiro, no norte da Bahia. A cantora aproveitou a tarde desta quinta-feira para fazer um passeio de lancha pelo Rio São Francisco e dividiu a experiência com os seguidores nas redes sociais.

Ao lado de amigos próximos, Ivete mostrou trechos do trajeto pelo Velho Chico e falou sobre a ligação afetiva com o lugar onde nasceu. “Juazeiro, te amo. Esse passeio no rio é um passeio que me deixa renovada. Vocês precisam conhecer o Rio São Francisco como a gente conhece”, afirmou em vídeo publicado nos stories.

Ivete Sangalo 1 de 23

A pausa veio logo após uma intensa agenda. Na noite anterior, Ivete esteve em Salvador, onde participou da Noite da Aclamação, e seguiu direto para Juazeiro para dar continuidade aos compromissos carnavalescos.