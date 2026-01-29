Acesse sua conta
Justiça torna Lexa e MC Guimê réus em investigação sobre dívida milionária de mansão em SP

Investigação aponta dívida não quitada de mansão em Alphaville e acusa ex-casal de tentar driblar cobranças judiciais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 21:20

Lexa e MC Guimê são indiciados por dívida milionária envolvendo mansão em Alphaville
Lexa e MC Guimê são indiciados por dívida milionária envolvendo mansão em Alphaville

Informações divulgadas pelo Portal LeoDias revelam que Lexa e MC Guimê se tornaram réus em um processo que investiga uma dívida milionária relacionada à compra de uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. A Justiça paulista aceitou o indiciamento do ex-casal por crime contra o patrimônio.

O imóvel, adquirido em 2016, era avaliado na época em cerca de R$ 2,2 milhões. Segundo a apuração revelada pelo portal, parte do valor não teria sido paga, o que levou à abertura de um inquérito policial. O procedimento foi analisado pelo Ministério Público e posteriormente acatado pelo juiz Gustavo Nardi, da Vara Criminal da Comarca de Santana de Parnaíba.

Ainda conforme a reportagem, a investigação aponta que os artistas teriam utilizado terceiros para receber cachês de shows e pagamentos por serviços profissionais. A suspeita é de que a estratégia teria como objetivo evitar bloqueios judiciais ligados à dívida do imóvel.

Com a aceitação do inquérito, o processo agora segue na esfera criminal. A partir desta etapa, as partes envolvidas poderão apresentar suas versões e defesas ao longo da ação.

Até o momento, Lexa e MC Guimê não se pronunciaram oficialmente sobre a decisão judicial. O caso reacende uma disputa que se estende há anos e volta a colocar o ex-casal no centro de um imbróglio jurídico de grandes proporções.

