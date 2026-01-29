CONQUISTA

Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Influenciadora celebrou conquista de Aladê Koman, de 17 anos, em vídeo compartilhado nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:06

Tia Má celebra aprovação do filho e emociona seguidores nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista, influenciadora e atriz Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, viveu um momento de forte emoção ao descobrir que o filho mais velho, Aladê Koman, de 17 anos, foi aprovado no vestibular. A reação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, mostrando mãe e filho visivelmente emocionados ao conferirem o resultado juntos.

Segundo a comunicadora, a notícia chegou de forma inesperada, logo após o retorno da ‘Noite da Aclamação’. O jovem fez questão de esperar pela divulgação do resultado ao lado da mãe, transformando o momento em uma celebração carregada de significado para a família.

