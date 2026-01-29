Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:06
A jornalista, influenciadora e atriz Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, viveu um momento de forte emoção ao descobrir que o filho mais velho, Aladê Koman, de 17 anos, foi aprovado no vestibular. A reação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, mostrando mãe e filho visivelmente emocionados ao conferirem o resultado juntos.
Segundo a comunicadora, a notícia chegou de forma inesperada, logo após o retorno da ‘Noite da Aclamação’. O jovem fez questão de esperar pela divulgação do resultado ao lado da mãe, transformando o momento em uma celebração carregada de significado para a família.
Tia Má celebra formatura do filho, Aladê Koman
“A gente tinha acabado de chegar da Noite da Aclamação, e tudo que eu queria era dormir, mas saiu o resultado do Sisu…e achei que era um sonho! Meu filho, aos 17 anos, aprovado no vestibular. A gente passou por tanta coisa, e hoje posso assistir ele conquistando o mundo e sei que é só o começo! Como eu sempre digo…pode sonhar meu filho, que para você realizar eu posso ficar dias sem dormir! Sempre por você e por sua irmã! Meu futuro analista de sistemas!”, escreveu Tia Má.