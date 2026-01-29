Acesse sua conta
Tia Má se emociona ao comemorar aprovação do filho no vestibular

Influenciadora celebrou conquista de Aladê Koman, de 17 anos, em vídeo compartilhado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20:06

Tia Má celebra aprovação do filho e emociona seguidores nas redes
Tia Má celebra aprovação do filho e emociona seguidores nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

A jornalista, influenciadora e atriz Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, viveu um momento de forte emoção ao descobrir que o filho mais velho, Aladê Koman, de 17 anos, foi aprovado no vestibular. A reação foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, mostrando mãe e filho visivelmente emocionados ao conferirem o resultado juntos.

Segundo a comunicadora, a notícia chegou de forma inesperada, logo após o retorno da ‘Noite da Aclamação’. O jovem fez questão de esperar pela divulgação do resultado ao lado da mãe, transformando o momento em uma celebração carregada de significado para a família.

“A gente tinha acabado de chegar da Noite da Aclamação, e tudo que eu queria era dormir, mas saiu o resultado do Sisu…e achei que era um sonho! Meu filho, aos 17 anos, aprovado no vestibular. A gente passou por tanta coisa, e hoje posso assistir ele conquistando o mundo e sei que é só o começo! Como eu sempre digo…pode sonhar meu filho, que para você realizar eu posso ficar dias sem dormir! Sempre por você e por sua irmã! Meu futuro analista de sistemas!”, escreveu Tia Má.

