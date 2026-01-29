Estrela do ‘Bake Off Brasil’ será atração em evento inédito de confeitaria na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 18:18
Um dos segmentos mais criativos e com forte presença feminina na gastronomia brasileira, a confeitaria vai ganhar um evento inédito em Salvador. Nos dias 19 e 20 de março, o Wish Hotel da Bahia será palco do The Cake Class Experience, encontro que reúne grandes nomes do setor, marcas, empreendedoras e estudantes, com foco em inovação, aprendizado e empreendedorismo feminino.
Com o tema “Onde a Confeitaria Encontra o Futuro”, o evento terá uma programação estruturada em três pilares inovação, empreendedorismo feminino e aprendizado transformador. A agenda inclui painéis dinâmicos mediados por especialistas, com duração de até uma hora, abordando tendências do mercado, técnicas avançadas, gestão empresarial e estratégias de marketing voltadas para o segmento.
Entre os nomes confirmados estão duas das mais reconhecidas confeiteiras do país. A paranaense Beca Milano, jurada do Bake Off Brasil e especialista em pâtisserie, boulangerie e decoração, e a paulista Mara Cakes, empresária responsável pela primeira feira de confeitaria do Brasil e considerada a maior das Américas.
O line-up também conta com a chef argentina Mariana Corbetta, conhecida por sua atuação na televisão, a confeiteira Priscila Oliveira, especialista em alimentação inclusiva com foco em receitas sem açúcar, glúten e lactose, além de Rafael Barros, eleito Confeiteiro do Ano pela Veja São Paulo em 2014 e reconhecido pelas criações de doces autorais.
Bolos de Beca Milano
Com forte protagonismo feminino, a confeitaria tem sido uma das responsáveis pelo crescimento de micro e pequenas empresas no Brasil nos últimos anos. O setor se consolida como um dos mais promissores da indústria gastronômica. Dados da ZupGo, em parceria com a ASBRAFE, apontam que o segmento movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano no país, com expectativa de crescimento anual de 3,45%.
“O mundo da chocolateria dialoga perfeitamente com o da confeitaria - aliás, eles se completam. Centenas de pequenos empreendedores trabalham nessa área e precisam se aperfeiçoar constantemente. Nada melhor, então, do que trazer as maiores referências desse segmento, para compartilhar suas trajetórias, dificuldades e chaves para o sucesso. É por isso que escolhemos a Bahia para sediar a primeira edição do Cake Class, projeto que irá percorrer todo o Brasil”, afirma Marco Lessa, idealizador do projeto.
O The Cake Class Experience 2026 é uma realização da MVU Empreendimentos, empresa responsável por eventos como Origem Week e Chocolat Festival. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas a 400 participantes.
SERVIÇO
Cake Class Salvador
Data 19 e 20 de março de 2026
Local Wish Hotel da Bahia
Endereço Avenida Sete de Setembro, 1537, Dois de Julho, Salvador
Inscrições pelo Sympla
Informações no Instagram @cakeclassxp
Investimento
Primeiro lote R$ 299
Segundo lote R$ 349
Terceiro lote R$ 399