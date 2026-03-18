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O amor volta a brilhar: Universo anuncia reencontros e segundas chances para Virgem, Capricórnio e Escorpião ainda esta semana (18 de março)

Com a Lua Nova em Peixes, as barreiras do passado caem e dão lugar a conexões de alma e romances inesquecíveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje ganha um tom de conto de fadas, mas com raízes profundas na realidade espiritual. A Lua Nova em Peixes atua como um bálsamo para corações feridos, trazendo a oportunidade de renascer para o afeto sem as armaduras do passado. Se você busca um novo sentido para a sua vida amorosa, o céu de hoje sinaliza que a cura é possível. O universo está soprando ventos de reconciliação, favorecendo quem está disposto a trocar a crítica pelo acolhimento e o ego pela entrega.

Os signos de Virgem, Capricórnio e Escorpião viverão uma virada poderosa em seus relacionamentos. Para o virginiano, o foco sai da análise e vai para a harmonia; para o capricorniano, a fala fica mais doce e poética; e para o escorpião, o magnetismo está irresistível e voltado para a fertilidade. Não se surpreenda se um reencontro de alma acontecer ou se aquela conversa de coração aberto finalmente destravar uma relação que estava estagnada. O amor hoje é uma semente que precisa de carinho para brotar.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

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Para quem já está acompanhado, o clima é de renovação. Plante a intenção de viver uma parceria mais humana e empática. Pequenos rituais de cuidado, como preparar um banho relaxante para o par ou planejar uma viagem dos sonhos, fortalecem o laço de forma mágica. É hora de perdoar as mágoas familiares e criar um novo alicerce emocional dentro do lar. Quando o amor é tratado com reverência, ele retribui trazendo paz e segurança para o cotidiano.

Se você está solteiro, não desanime. A Lua Nova em Peixes é famosa por atrair pessoas através de sintonia vibracional. Frequente lugares que alimentem sua alma e esteja atento aos sinais. Um novo romance iniciado sob esta Lua tende a ser profundo e transformador. Lembre-se: o que é verdadeiro sempre encontra um jeito de voltar ou de se manifestar. Confie no tempo do universo e mantenha sua aura limpa; o amor que você tanto busca está sendo semeado hoje.

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