ASTROLOGIA

O amor volta a brilhar: Universo anuncia reencontros e segundas chances para Virgem, Capricórnio e Escorpião ainda esta semana (18 de março)

Com a Lua Nova em Peixes, as barreiras do passado caem e dão lugar a conexões de alma e romances inesquecíveis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje ganha um tom de conto de fadas, mas com raízes profundas na realidade espiritual. A Lua Nova em Peixes atua como um bálsamo para corações feridos, trazendo a oportunidade de renascer para o afeto sem as armaduras do passado. Se você busca um novo sentido para a sua vida amorosa, o céu de hoje sinaliza que a cura é possível. O universo está soprando ventos de reconciliação, favorecendo quem está disposto a trocar a crítica pelo acolhimento e o ego pela entrega.



Os signos de Virgem, Capricórnio e Escorpião viverão uma virada poderosa em seus relacionamentos. Para o virginiano, o foco sai da análise e vai para a harmonia; para o capricorniano, a fala fica mais doce e poética; e para o escorpião, o magnetismo está irresistível e voltado para a fertilidade. Não se surpreenda se um reencontro de alma acontecer ou se aquela conversa de coração aberto finalmente destravar uma relação que estava estagnada. O amor hoje é uma semente que precisa de carinho para brotar.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Para quem já está acompanhado, o clima é de renovação. Plante a intenção de viver uma parceria mais humana e empática. Pequenos rituais de cuidado, como preparar um banho relaxante para o par ou planejar uma viagem dos sonhos, fortalecem o laço de forma mágica. É hora de perdoar as mágoas familiares e criar um novo alicerce emocional dentro do lar. Quando o amor é tratado com reverência, ele retribui trazendo paz e segurança para o cotidiano.

