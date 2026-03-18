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Chega do calor: veja como fazer um ar-condicionado caseiro com apenas dois itens que você tem em casa

Truque simples com ventilador e gelo ajuda a refrescar o ambiente de forma barata e rápida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Fernanda Varela

  • Agência Correio

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:59

Calor
Calor Crédito: Divulgação

Nos dias mais quentes, quando o calor aperta e nem sempre é possível contar com um ar-condicionado, soluções simples podem ajudar a tornar o ambiente mais suportável. Uma delas é o ar-condicionado caseiro feito com ventilador e garrafas PET, uma alternativa prática para amenizar a sensação térmica.

Calor

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Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil

Passo a passo para fazer ar-condicionado caseiro

O método é simples e pode ser feito com itens que muita gente já tem em casa:

1. Separe duas ou mais garrafas PET, de preferência de 1,5L ou 2L

2. Encha com água, deixando um pequeno espaço vazio para evitar que a garrafa estoure ao congelar

3. Leve ao congelador até que a água vire gelo completamente

4. Retire as garrafas e coloque-as em frente ao ventilador, bem próximas à saída de ar

5. Ligue o ventilador e direcione para o local desejado

Ar-condicionado caseiro

Ar-condicionado caseiro por Reprodução
Ar-condicionado caseiro por Reprodução
1 de 2
Ar-condicionado caseiro por Reprodução

O que esperar do resultado

O vento que passa pelas garrafas congeladas tende a sair mais fresco, ajudando a reduzir a sensação de calor no ambiente. O efeito não transforma o ventilador em um ar-condicionado, mas pode trazer mais conforto, principalmente em espaços pequenos ou durante a noite.

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Dicas para melhorar o efeito

Algumas estratégias podem potencializar o resultado:

* Usar mais de uma garrafa ao mesmo tempo

* Revezar garrafas no congelador para manter o efeito por mais tempo

* Colocar um recipiente ou pano embaixo para evitar água do gelo derretido

* Manter portas e janelas parcialmente fechadas para concentrar o ar fresco

O ar-condicionado caseiro é uma opção acessível e rápida para amenizar o calor no dia a dia. Embora tenha efeito limitado, pode fazer diferença em momentos de temperatura elevada, especialmente quando não há outros recursos disponíveis.

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