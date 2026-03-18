Chega do calor: veja como fazer um ar-condicionado caseiro com apenas dois itens que você tem em casa

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Fernanda Varela
Agência Correio
Publicado em 18 de março de 2026 às 15:59
Nos dias mais quentes, quando o calor aperta e nem sempre é possível contar com um ar-condicionado, soluções simples podem ajudar a tornar o ambiente mais suportável. Uma delas é o ar-condicionado caseiro feito com ventilador e garrafas PET, uma alternativa prática para amenizar a sensação térmica.
Calor
Passo a passo para fazer ar-condicionado caseiro
O método é simples e pode ser feito com itens que muita gente já tem em casa:
1. Separe duas ou mais garrafas PET, de preferência de 1,5L ou 2L
2. Encha com água, deixando um pequeno espaço vazio para evitar que a garrafa estoure ao congelar
3. Leve ao congelador até que a água vire gelo completamente
4. Retire as garrafas e coloque-as em frente ao ventilador, bem próximas à saída de ar
5. Ligue o ventilador e direcione para o local desejado
Ar-condicionado caseiro
O que esperar do resultado
O vento que passa pelas garrafas congeladas tende a sair mais fresco, ajudando a reduzir a sensação de calor no ambiente. O efeito não transforma o ventilador em um ar-condicionado, mas pode trazer mais conforto, principalmente em espaços pequenos ou durante a noite.
Dicas para melhorar o efeito
Algumas estratégias podem potencializar o resultado:
* Usar mais de uma garrafa ao mesmo tempo
* Revezar garrafas no congelador para manter o efeito por mais tempo
* Colocar um recipiente ou pano embaixo para evitar água do gelo derretido
* Manter portas e janelas parcialmente fechadas para concentrar o ar fresco
O ar-condicionado caseiro é uma opção acessível e rápida para amenizar o calor no dia a dia. Embora tenha efeito limitado, pode fazer diferença em momentos de temperatura elevada, especialmente quando não há outros recursos disponíveis.