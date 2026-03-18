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Saiba quem é Giovanna Reis, ex de Alanis Guillen, de 'Três Graças', acusada de racismo e homofobia

Internautas resgatarem posts feitos pela produtora Giovanna Reis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:31

Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta quarta-feira (18), os nomes de Giovanna Reis e Alanis Guillen surgiram no meio de uma polêmica. A atriz que vive Lorena em Três Graças, confirmou o fim de seu namoro com a produtora Giovanna Reis Lins.

Alanis e Giovanna mantinham um relacionamento discreto há cerca de cinco anos. O romance foi assumido publicamente em 2025, quando a atriz decidiu abrir o jogo sobre sua felicidade, afirmando que estava amando 'sem fronteiras'.

Posts de Giovanna Reis, ex namorada de Alanis Guillen

Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Uma sequência de publicações antigas, atribuídas à namorada da atriz Alanis Guillen, colocou o nome de Giovanna Reis Lins no centro de uma crise nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Alanis Guillen se pronuncia após falas racistas da namorada por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, namorada de Alanis Guillen, a Lorena de 'Três Graças' por Reprodução/Redes Sociais
Giovanna Reis, produtora e namorada de Alanis Guillen por Reprodução/Redes Sociais
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Alanis Guillen e a namorada, a produtora Giovanna Reis por Reprodução/Redes Sociais

Giovanna Reis Lins, de 28 anos, é carioca e atua como gerente de projetos em um estúdio de arte e design e é produtora audiovisual. Diferente de Alanis, ela sempre preferiu os bastidores da indústria do entretenimento. As duas compartilhavam interesses em comum, como viagens, contato com a natureza e o Carnaval, além de terem os mesmos amigos.

O relacionamento começou em 2022, durante o período em que Alanis gravava o remake de Pantanal, novela que marcou sua carreira com a personagem Juma Marruá.  

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O nome de Giovanna saltou para o topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) após publicações de 2012 virem à tona. Na época, a produtora teria usado seu perfil para destilar comentários racistas, transfóbicos e gordofóbicos.

Frases como "negro é legal só às vezes" e insultos diretos a pessoas negras foram o estopim para a revolta dos fãs da atriz, que sempre se posicionou a favor de causas sociais. A pressão foi tanta que Giovanna desativou suas redes sociais.

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