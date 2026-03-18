Fãs de Ana Paula Renault declaram guerra contra Milena após 'traição' no BBB 26

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de março de 2026 às 15:03
O embate entre Ana Paula Renault e Milena Moreira ultrapassou os limites da casa do Big Brother Brasil 26 e passou a movimentar o público nas redes sociais nesta quarta-feira (18).
Após as discussões exibidas durante a madrugada, fãs da veterana começaram a se organizar para pressionar pela saída de Milena em um possível Paredão. Publicações com pedidos de eliminação ganharam força, acompanhadas de críticas à postura da participante após os últimos conflitos no jogo.
Parte do público que acompanha Ana Paula demonstrou insatisfação com as atitudes de Milena, especialmente depois da eliminação de Breno Corã. Comentários apontam perda de confiança e acusam a sister de prejudicar a aliada dentro da casa.
Por outro lado, a movimentação também provocou reação oposta. Internautas que torcem contra Ana Paula passaram a defender a permanência de Milena, avaliando que o conflito pode beneficiar outras estratégias no reality.
Dentro da casa, o clima seguiu tenso. No Quarto Sonho da Eternidade, Milena confrontou diretamente Ana Paula ao questionar a mudança de comportamento, principalmente a troca de cama sem aviso. A sister cobrou mais diálogo e disse ter sido surpreendida pela decisão.
Ana Paula explicou que a mudança ocorreu após reorganizar seus pertences e perceber que havia outras opções de espaço no quarto. A justificativa não encerrou o desconforto, e a conversa evidenciou o desgaste na relação.
A discussão ainda envolveu Samira Sagr, que tentou entender o clima entre as duas e chegou a questionar se Ana Paula se sentiu acolhida pelas colegas. A resposta da veterana indicou que o assunto deve continuar repercutindo nos próximos dias dentro do jogo.