Fãs de Ana Paula Renault declaram guerra contra Milena após 'traição' no BBB 26

Conflito dentro da casa ganha força nas redes sociais e já influencia torcida fora do reality

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:03

Milena e Ana Paula Crédito: Reprodução

O embate entre Ana Paula Renault e Milena Moreira ultrapassou os limites da casa do Big Brother Brasil 26 e passou a movimentar o público nas redes sociais nesta quarta-feira (18).

Após as discussões exibidas durante a madrugada, fãs da veterana começaram a se organizar para pressionar pela saída de Milena em um possível Paredão. Publicações com pedidos de eliminação ganharam força, acompanhadas de críticas à postura da participante após os últimos conflitos no jogo.

Milena e Ana Paula

Parte do público que acompanha Ana Paula demonstrou insatisfação com as atitudes de Milena, especialmente depois da eliminação de Breno Corã. Comentários apontam perda de confiança e acusam a sister de prejudicar a aliada dentro da casa.

Por outro lado, a movimentação também provocou reação oposta. Internautas que torcem contra Ana Paula passaram a defender a permanência de Milena, avaliando que o conflito pode beneficiar outras estratégias no reality.

Dentro da casa, o clima seguiu tenso. No Quarto Sonho da Eternidade, Milena confrontou diretamente Ana Paula ao questionar a mudança de comportamento, principalmente a troca de cama sem aviso. A sister cobrou mais diálogo e disse ter sido surpreendida pela decisão.

Ana Paula explicou que a mudança ocorreu após reorganizar seus pertences e perceber que havia outras opções de espaço no quarto. A justificativa não encerrou o desconforto, e a conversa evidenciou o desgaste na relação.

A discussão ainda envolveu Samira Sagr, que tentou entender o clima entre as duas e chegou a questionar se Ana Paula se sentiu acolhida pelas colegas. A resposta da veterana indicou que o assunto deve continuar repercutindo nos próximos dias dentro do jogo.

