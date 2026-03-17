REALITY SHOW

Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Breno no Paredão?

Brother deixou o reality nesta terça-feira (17) após enfrentar Ana Paula Renault e Leandro Boneco no 9º Paredão

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 23:25

Breno foi eliminado do BBB 26 no 9º Paredão e saída divide opiniões do público Crédito: Divulgação/TV Globo

A eliminação de Breno do BBB 26, nesta terça-feira (17), continua movimentando as redes sociais e dividindo opiniões entre os fãs do reality show. Após deixar a casa no 9º Paredão, disputado contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco, o brother se tornou um dos assuntos mais comentados entre os espectadores do programa.

Breno ganhou destaque no programa por seu posicionamento direto em diversas discussões e por se envolver em algumas das principais movimentações estratégicas da temporada. Ao longo do jogo, o participante também chamou atenção em dinâmicas como o Sincerão e nas votações internas da casa.

E você, aprovou a saída de Breno do BBB 26? Vote na enquete e deixe sua opinião.

Apesar do destaque em alguns momentos do reality, o brother acabou sendo indicado ao 9º Paredão, enfrentando dois adversários fortes na disputa pela permanência no programa.

Breno (BBB 26) 1 de 14

A berlinda formada por Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco gerou grande mobilização nas torcidas e movimentou as enquetes online nos últimos dias. Com o resultado anunciado ao vivo, o jogo segue agora com menos um participante na corrida pelo prêmio milionário.