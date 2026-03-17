Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Breno no Paredão?

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de março de 2026 às 23:25
A eliminação de Breno do BBB 26, nesta terça-feira (17), continua movimentando as redes sociais e dividindo opiniões entre os fãs do reality show. Após deixar a casa no 9º Paredão, disputado contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco, o brother se tornou um dos assuntos mais comentados entre os espectadores do programa.
Breno ganhou destaque no programa por seu posicionamento direto em diversas discussões e por se envolver em algumas das principais movimentações estratégicas da temporada. Ao longo do jogo, o participante também chamou atenção em dinâmicas como o Sincerão e nas votações internas da casa.
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Apesar do destaque em alguns momentos do reality, o brother acabou sendo indicado ao 9º Paredão, enfrentando dois adversários fortes na disputa pela permanência no programa.
Breno (BBB 26)
A berlinda formada por Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco gerou grande mobilização nas torcidas e movimentou as enquetes online nos últimos dias. Com o resultado anunciado ao vivo, o jogo segue agora com menos um participante na corrida pelo prêmio milionário.
Enquanto a disputa dentro da casa continua, a repercussão da eliminação segue forte fora dela.