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Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Breno no Paredão?

Brother deixou o reality nesta terça-feira (17) após enfrentar Ana Paula Renault e Leandro Boneco no 9º Paredão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 23:25

Breno foi eliminado do BBB 26 no 9º Paredão e saída divide opiniões do público Crédito: Divulgação/TV Globo

A eliminação de Breno do BBB 26, nesta terça-feira (17), continua movimentando as redes sociais e dividindo opiniões entre os fãs do reality show. Após deixar a casa no 9º Paredão, disputado contra Ana Paula Renault e Leandro Boneco, o brother se tornou um dos assuntos mais comentados entre os espectadores do programa.

Breno ganhou destaque no programa por seu posicionamento direto em diversas discussões e por se envolver em algumas das principais movimentações estratégicas da temporada. Ao longo do jogo, o participante também chamou atenção em dinâmicas como o Sincerão e nas votações internas da casa.

E você, aprovou a saída de Breno do BBB 26? Vote na enquete e deixe sua opinião.

Apesar do destaque em alguns momentos do reality, o brother acabou sendo indicado ao 9º Paredão, enfrentando dois adversários fortes na disputa pela permanência no programa.

Breno (BBB 26)

Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Breno (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Breno (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Breno (anjo) por Divulgação
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais 
Breno, BBB 26 por Divulgação/Globo
Breno, BBB 26 por Divulgação/Globo
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Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo

A berlinda formada por Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco gerou grande mobilização nas torcidas e movimentou as enquetes online nos últimos dias. Com o resultado anunciado ao vivo, o jogo segue agora com menos um participante na corrida pelo prêmio milionário.

Enquanto a disputa dentro da casa continua, a repercussão da eliminação segue forte fora dela.

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Tags:

Globo Paredão Reality Show bbb 26

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