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Entenda o processo milionário que envolve Stênio Garcia e uma disputa familiar de décadas

Caso envolve ex-esposa do ator e disputa por valores de aluguéis de imóveis doados à família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 20:30

Stenio Garcia permanece internado no Rio
Stenio Garcia permanece internado no Rio Crédito: Redes sociais

A notícia de que Stênio Garcia, de 94 anos, estaria movendo um processo milionário contra as próprias filhas movimentou as redes sociais nos últimos dias. No entanto, a história ganhou novos contornos após esclarecimentos sobre o caso. Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o alvo da disputa judicial não são as herdeiras do ator, mas sim a ex-esposa dele, com quem trava uma batalha financeira que se arrasta há décadas.

A explicação foi dada por Mari Saade, atual companheira do artista, que detalhou a origem do conflito. De acordo com ela, o processo é antigo e teria começado ainda em 1994, quando a antiga companheira de Stênio entrou com uma ação contra ele.

“Eu acordei levando esse susto, porque isso é desde 1994, não é processo novo. E não é com as filhas, é com a mãe delas”, afirmou Mari Saade.

A disputa envolve principalmente aluguéis de imóveis que foram doados às filhas do ator ao longo dos anos. Segundo o relato, Stênio teria mantido o direito de usufruto, ou seja, continuaria recebendo os valores desses aluguéis para sua manutenção financeira.

Stênio Garcia

Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram
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Ator Stênio Garcia por Reprodução | Instagram

O problema, segundo a atual esposa, é que esses recursos não estariam chegando às mãos do ator. Ela afirma que o advogado do artista tentou contato para resolver a situação, mas o impasse continua.

“Ele não está tendo direito a nada e quem paga o plano de saúde sou eu”, declarou Mari Saade.

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Ela também relatou que Stênio Garcia sempre ajudou as filhas financeiramente, com doação de imóveis, mesadas que chegavam a R$ 15 mil e até abertura de negócios ao longo dos anos.

Hoje, segundo a esposa, a renda fixa do ator seria limitada. A aposentadoria giraria em torno de R$ 7 mil, valor que não cobre totalmente os custos médicos do artista, já que apenas o plano de saúde ultrapassa R$ 4 mil por mês.

Mari Saade também explicou que, ao se casar com o ator, optou por adotar um regime de separação total de bens, justamente para evitar qualquer tipo de conflito patrimonial. “Eu tenho contrato de separação total de bens com cláusula de incomunicabilidade”, afirmou.

Apesar da repercussão nas redes sociais, o caso não envolve uma nova ação judicial contra as filhas e sim uma disputa financeira antiga que se prolonga há mais de três décadas.

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