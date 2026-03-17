FILHAS DE ATRIZ

Quem são Clarice e Gaya Piovesan, filhas de Stênio Garcia e ex-atriz da Globo, processadas pelo ator?

Clarice e Gaya seguiram caminhos distintos do pai e da mãe, longe dos holofotes da TV

Felipe Sena

Publicado em 17 de março de 2026 às 17:15

Stênio Garcia moveu processo contra as filhas Crédito: Reprodução

O ator Stênio Garcia, de 93 anos, tem travado uma batalha judicial que envolve controvérsias contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan. O artista alega abandono afetivo e material, afirmando enfrentar uma situação de “vulnerabilidade financeira extrema”.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, o artista acionou a Justiça por causa de um imóvel em Ipanema, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, alegando ter o usufruto vitalício da propriedade e acusa as próprias filhas de estarem na posse do bem de forma injusta e contrária ao seu direito, já que afirma que as duas o “abandonaram”, e não mantém mais contato. As duas são fruto do relacionamento de Stênio Garcia com a atriz Clarice Piovesan, com quem ele foi casado entre 1968 e 1983.

Stênio Garcia 1 de 7

Quem são Clarice e Gaya Piovesan?

Cássia e Gaya Piovesan são as únicas filhas do artista. As duas seguiram caminhos diferentes do pai e da mãe, fora da atuação.

As irmãs costumam manter a vida pessoal longe da mídia e difícilmente aparecem juntas em eventos públicos ou entrevistas. Nos anos 2000, as duas chegaram a abrir uma marca de roupas juntas.

Com base em análise do perfil de Gaya no Facebook, apenas ela seguiu o empreendimento na área de moda. De acordo com o perfil profissional de Gaya nas redes sociais, ela estudou estilismo na Universidade Candido Mendes, modelagem no Senai Cetiq e administração no Senac. Ainda realizou cursos avulsos de fotografia, desenho e corte e costura.

Em sua página no Facebook, é possível encontrar publicações de 2017, sobre história da moda e divulgação de peças vintage, com legendas criativas. Gaya chegou a trabalhar com figurino em produções da Globo. Ao longo dos anos, criou projetos sobre a moda vintage, como uma grife de bolsas, lançada em 2016. Além da marca L’amour Vintage Shop, aberta em 2019.

Aconteceu algum atrito entre Stênio Garcia e as filhas?

Entrevistas recentes não indicam que tenha acontecido nenhum atrito entre o ator e as filhas. Em entrevistas antigas, de 2006, a revista Caras, o ator ressaltou que gosta de aproveitar ao máximo ao lado das filhas. "Sou um pai corujão e faço tudo o que posso pelas minhas meninas", disse Stênio.

No entanto, Stenio explicou que por causa da carreira foi ausente na educação das filhas na infância e intensificou os laços apenas na fase adulta delas.

"A gente se fala direto e sempre pede opiniões para ele", contou Gaya, na ocasião. "Hoje, sabemos que tudo o que vivemos fazia parte do processo de uma separação. Amamos nosso pai", disse Cássia na época.

Em participação no programa Encontro, em 2022, Garcia até se emocionou ao falar das herdeiras. "São fantásticas. E filho é filho, né? Não tem o que falar de filho. É parte de você. São lindas, né", disse o veterano.

Stenio ainda elogiou a relação das filhas com sua atual esposa, Marilene Saade, em 2019, durante o programa da rádio Papo de Almoço, comandado por Fernanda Gentil. "O mais bonito é a relação dela [Marilene] com as minhas filhas, são praticamente da mesma idade, mas se aceitam completamente, é mais uma coleguinha delas", destacou o ator.

Processo movido por Stênio Garcia

Segundo o Metrópoles, em tom de desabafo, o ex-global revelou que as filhas não o ajudam com despesas médicas e que o deixaram desamparado afetivamente. Stenio Garcia afirmou à Justiça que tem sido excluído da posse do apartamento que lhe pertence legalmente, fato que tem sido agravado pelas adversidades que tem enfrentado.

Além disso, o ator pede que suas filhas o indenizem em perdas e danos por estarem exercendo, sozinhas, a posse do imóvel. Ele solicita que a quantia final seja mensurada considerando o tempo em que o apartamento é controlado e o valor que poderia estar recebendo caso decidisse alugá-lo. Stênio Garcia chegou a pedir a liminar para acelerar a retomada do espaço, mas foi derrotado.

O caso foi iniciado há alguns meses, mas ainda não há defesa das filhas do famoso. Pela idade, e por força legal, a ação deve receber prioridade e celeridade.

Relacionamento de Stênio Garcia e Clarice Piovesan

Como mencionado anteriormente, as filhas do ator são fruto do relacionamento com Clarice Piovesan, com quem ele foi casado entre 1968 e 1983. Clarice ganhou destaque na TV na década de 1970, especialmente pelo personagem Kika, no quadro “Kika & Xuxu”, exibido dentro do programa de humor “Planeta dos Homens”, na Globo.

No quadro, Clarice atuava ao lado de Stênio, que interpretava o personagem Xuxu. O sucesso do quadro foi tão grande que ele acabou se transformando em uma série exibida diariamente em 1978.