DIZ COLUNISTA

Stênio Garcia processa as próprias filhas em causa milionária por apartamento em Ipanema e relata abandono

Ator de 94 anos trava disputa judicial contra Cássia e Gaya Piovesan e alega dificuldades financeiras e falta de apoio familiar

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:15

Stênio Garcia Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Stênio Garcia entrou na Justiça contra as próprias filhas, Cássia Piovesan e Gaya Piovesan, em uma disputa que envolve um imóvel de alto valor na Zona Sul do Rio de Janeiro. As informações são da coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A ação foi aberta em outubro de 2025 e gira em torno de um apartamento localizado em Ipanema. O artista afirma ter direito ao usufruto vitalício da propriedade, mas alega que as filhas estariam ocupando o espaço de maneira indevida, impedindo seu acesso e controle sobre o imóvel.

Stênio Garcia e a esposa, Marilene Saade 1 de 23

Na ação, Stênio relata que as herdeiras se recusam a devolver a posse do apartamento. Ele também afirma que, após o fim de seu vínculo com a Globo, passou a enfrentar vulnerabilidade financeira e hoje depende exclusivamente da aposentadoria. Segundo o ator, a situação é agravada pela falta de apoio das filhas, tanto em questões financeiras quanto no cuidado com sua saúde.

Em tom de desabafo, o veterano ainda sustenta que tem sido afastado não apenas do imóvel, mas também do convívio familiar, o que teria intensificado sua sensação de abandono em meio às adversidades recentes.

No processo, ainda segundo Fábia, Stênio Garcia pede que a Justiça reconheça seu direito de usufruto e determine sua imissão na posse do apartamento, o que poderia resultar na retirada das filhas do local. Além disso, solicita indenização por perdas e danos, argumentando que deixou de obter renda com o imóvel, que poderia ter sido alugado, durante o período em que ele esteve sob controle exclusivo das herdeiras.

O ator também tentou obter uma decisão liminar para retomar o imóvel de forma mais rápida, mas o pedido foi negado.