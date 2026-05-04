Helicóptero e cachê de mais de R$ 100 mil: quanto Grazi Massafera e Bella Campos ganharam para ir à show de Shakira

Felipe Sena
Publicado em 4 de maio de 2026 às 16:08
Os nomes das atrizes Grazi Massafera e Bella Campos ganharam os holofotes desde o último sábado (2), após as duas comparecerem ao show da cantora Shakira, que aconteceu na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
No entanto, uma curiosidade tomou conta dos seguidores e fãs das artistas: qual valor cada uma recebeu para comparecer ao evento? Sim! Muitos artistas são pagos por marcas por sua presença em eventos importantes.
Grazi Massafera
Segundo a coluna GENTE, da revista Veja, Grazi Massafera, no ar como a vilã Arminda em “Três Graças” recebeu um cachê de R$ 180 mil reais, além de ter chegado no evento de helicóptero. Já Bella Campos, recebeu R$ 90 mil.
O show histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas. A apresentação, que fez parte do evento “Todo Mundo no Rio”, foi marcada por um repertório de grandes sucessos, com participações especiais de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo.