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Após 10 anos, Beyoncé retorna ao Met Gala; confira tema, celebridades confirmadas e como assistir

Evento acontece no Metropolitan Museum, em Nova York

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 17:19

Beyoncé encerrará turnê sem passagem pelo Brasil
Beyoncé encerrará turnê sem passagem pelo Brasil Crédito: Redes sociais

Se existe um dia no ano em que a internet esquece as polêmicas para focar apenas em figurinos 'conceituais', esse dia é hoje. O Met Gala 2026 acontece nesta segunda-feira (4), em Nova York. O evento, que arrecada fundos para o Costume Institute do Met, traz mais uma vez, o desafio para os estilistas, de provar que a roupa que vestimos é, sim, uma forma de expressão artística.

Nesta edição, a exposição principal chama-se 'Costume Art' (Arte do Figurino). A ideia do curador Andrew Bolton é colocar pinturas e esculturas históricas 'cara a cara' com roupas contemporâneas. O foco é o corpo humano e suas fases, da juventude e gravidez até o envelhecimento.

Celebridades confirmadas no Met Gala 2026

A atriz Nicole Kidman por Reprodução | Redes Sociais
A cantora Sabrina Carpenter por Reprodução/Redes Sociais
A cantora Doja Cat  por Reprodução/Instagram
A ex editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue, Anna Wintour por Reprodção/Camila Guerreiro/Vogue
A atriz Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
A cantora Lisa, do Blackpink por Reprodução/Instagram
A tenista californiana Venus Williams por Divulgação/Australian Open
A cantora Beyonce por Reprodução
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A atriz Nicole Kidman por Reprodução | Redes Sociais

Para os convidados que cruzarem a escadaria, o dress code (código de vestimenta) será 'Fashion is Art'(Moda é Arte). O que isso significa na prática? Pode esperar de tudo, menos o básico. Estamos falando de estruturas arquitetônicas, tecidos que mudam de forma e roupas que contam histórias ancestrais ou futuristas.

O maior destaque fica para a lista de convidados, com o retorno de Beyoncé. A cantora não pisava no Met Gala há uma década e, em 2026, ela volta como copresidente do baile, ao lado de ícones como Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour.

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Além delas, nomes como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Lisa (do BLACKPINK) e Zöe Kravitz já estão com os nomes na lista VIP. 

  • Como assistir?

A transmissão oficial começa às 19h (horário de Brasília) no YouTube da revista Vogue.

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Tags:

Moda Beyonce Desfile Nova York met Gala Metropolitan Museum

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