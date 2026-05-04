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Paula Fernandes expõe hotel em Portugal após ser humilhada por funcionários: 'Nota zero'

Cantora sertaneja fez desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (4)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:51

Paula Fernandes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na manhã desta segunda-feira (4), a cantora Paula Fernandes utilizou o seu perfil no Instagram para lançar um alerta sério aos seus fãs e viajantes. A artista não poupou críticas ao Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, após ter passado por situações que descreveu como ultrajantes.

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Através dos Stories, Paula publicou uma fotografia da fachada do estabelecimento acompanhada por um texto. "Vindo a Portugal, não se hospedem neste hotel", avisou a mineira, que costuma visitar o país com frequência. Segundo a cantora, o tratamento recebido foi o oposto do que se espera de uma unidade hoteleira de renome.

A indignação de Paula Fernandes foi, sobretudo, com a atitude da equipa do hotel. A artista descreveu os funcionários como 'despreparados, mal-educados e debochados', afirmando ter sido alvo de piadas durante a sua estadia. "Uma vergonha para os portugueses, que são sempre tão maravilhosos comigo!", desabafou.

Sem meias palavras, Paula atribuiu a 'nota zero' ao local e reforçou que esta foi a experiência mais negativa que já viveu numa viagem. A exposição do nome do hotel gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com muitos fãs a apoiarem a postura da cantora em denunciar o mau atendimento, enquanto outros ficaram surpreendidos com o relato.