Paula Fernandes expõe hotel em Portugal após ser humilhada por funcionários: 'Nota zero'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de maio de 2026 às 14:51
Na manhã desta segunda-feira (4), a cantora Paula Fernandes utilizou o seu perfil no Instagram para lançar um alerta sério aos seus fãs e viajantes. A artista não poupou críticas ao Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, após ter passado por situações que descreveu como ultrajantes.
Paula Fernandes expõe hotel em Portugal
Através dos Stories, Paula publicou uma fotografia da fachada do estabelecimento acompanhada por um texto. "Vindo a Portugal, não se hospedem neste hotel", avisou a mineira, que costuma visitar o país com frequência. Segundo a cantora, o tratamento recebido foi o oposto do que se espera de uma unidade hoteleira de renome.
A indignação de Paula Fernandes foi, sobretudo, com a atitude da equipa do hotel. A artista descreveu os funcionários como 'despreparados, mal-educados e debochados', afirmando ter sido alvo de piadas durante a sua estadia. "Uma vergonha para os portugueses, que são sempre tão maravilhosos comigo!", desabafou.
Sem meias palavras, Paula atribuiu a 'nota zero' ao local e reforçou que esta foi a experiência mais negativa que já viveu numa viagem. A exposição do nome do hotel gerou uma onda de comentários nas redes sociais, com muitos fãs a apoiarem a postura da cantora em denunciar o mau atendimento, enquanto outros ficaram surpreendidos com o relato.
Até ao momento, a gerência do hotel Sana Malhoa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.