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Virgínia arma plano para destruir inauguração de Alika em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (4)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:00

Virgínia (Theresa Fonseca) nos próximos capítulos de ‘A Nobreza do Amor’.
Virgínia (Theresa Fonseca) nos próximos capítulos de ‘A Nobreza do Amor’. Crédito: Reprodução/Globo

No capítulo desta segunda (4), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se você achava que a vida em Batanga teria um momento de paz, se enganou. A segunda-feira começa com o terror espalhado por Jendal após a fuga de Omar. Chinua e Dumi já sentem o peso da retaliação no ar, mas a lealdade fala mais alto. Enquanto os soldados do rei vasculham cada canto, Dumi consegue encontrar Omar e, com a ajuda estratégica de Akin, mantém o rebelde nas sombras, longe das garras do tirano. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

Em Barro Preto, Virgínia mostra que sua inveja não tem limites. Ao descobrir a inauguração do ateliê de Alika (Lúcia), a megera decide marcar seu noivado para o mesmo dia, tentando ofuscar o brilho da rival. Enquanto isso, Onildo começa a desconfiar de que Alika esconde segredos sobre sua origem estrangeira.

O clímax do dia fica por conta do confronto direto no palácio. Jendal, furioso, coloca Burak na mira por conta da fuga, mas é Dumi quem assume a responsabilidade para evitar uma tragédia maior. 

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Para fechar, Niara e Maria Helena não dão trégua para Bartô e cobram a tão esperada reforma da escola. A pressão popular começa a surtir efeito, mas em Barro Preto, as promessas políticas costumam ter pernas curtas. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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