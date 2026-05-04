NOVELA DAS 6

Virgínia arma plano para destruir inauguração de Alika em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (4)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de maio de 2026 às 08:00

Virgínia (Theresa Fonseca) nos próximos capítulos de ‘A Nobreza do Amor’. Crédito: Reprodução/Globo

No capítulo desta segunda (4), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., se você achava que a vida em Batanga teria um momento de paz, se enganou. A segunda-feira começa com o terror espalhado por Jendal após a fuga de Omar. Chinua e Dumi já sentem o peso da retaliação no ar, mas a lealdade fala mais alto. Enquanto os soldados do rei vasculham cada canto, Dumi consegue encontrar Omar e, com a ajuda estratégica de Akin, mantém o rebelde nas sombras, longe das garras do tirano.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Em Barro Preto, Virgínia mostra que sua inveja não tem limites. Ao descobrir a inauguração do ateliê de Alika (Lúcia), a megera decide marcar seu noivado para o mesmo dia, tentando ofuscar o brilho da rival. Enquanto isso, Onildo começa a desconfiar de que Alika esconde segredos sobre sua origem estrangeira.

O clímax do dia fica por conta do confronto direto no palácio. Jendal, furioso, coloca Burak na mira por conta da fuga, mas é Dumi quem assume a responsabilidade para evitar uma tragédia maior.

Para fechar, Niara e Maria Helena não dão trégua para Bartô e cobram a tão esperada reforma da escola. A pressão popular começa a surtir efeito, mas em Barro Preto, as promessas políticas costumam ter pernas curtas.