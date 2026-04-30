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Modelo expulsa de casamento de Ronaldo e Cicarelli morreu afogada em passeio de lancha

Filha da modelo desabafou sobre os sete anos sem a mãe

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:33

Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli Crédito: Reprodução/Revista Época

O nome de Caroline Bittencourt voltou a circular recentemente nas redes sociais, e muitos se lembram dela pelo icônico episódio no casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniela Cicarelli, em 2005. Na última terça-feira (28), a morte da modelo completou sete anos, e sua filha, a também modelo Isabelle Bittencourt, usou as redes sociais para prestar uma homenagem. 

Modelo foi expulsa do casamento de Ronaldo e Cicarelli

Em 2005, na volta do casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, do qual foi convidada a se retirar: cercada de repórteres por Reprodução/Eliaria Andrade
Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli por Reprodução/Revista Época
Aqui, Caroline posa com Alvaro Garnero, que namorou de 2005 a 2009. Os dois estavam juntos quando Caroline foi convidada a se retirar do casamento de Ronaldo Nazário com Daniela Cicarelli, em 2005 por Reprodução/Wayne Camargo
Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos por Reprodução/Redes Sociais
Caroline Bittencourt, de 37 anos, cujo corpo foi encontrado sem vida no no litoral de São Paulo após cair num barco, era modelo e tinha se formado em nutrição. Aqui, ela posa para a marca Ki-Korpo, em 2009 por Divulgação
Na Sapucaí, com Alvaro Garnero, com quem namorou: os dois trabalharam juntos na Rede TV! por Reprodução/Alexandre Cassiano
Caroline Bittencourt se casou com Jorge Sestini por Reprodução/Instagram
Caroline chegou a ser repórter da Rede TV e Record por Reprodução/Instagram
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Em 2005, na volta do casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, do qual foi convidada a se retirar: cercada de repórteres por Reprodução/Eliaria Andrade

"Sinto que um pedaço de nós foi junto com você, e nada nunca mais voltou a ser o mesmo", escreveu Isabelle. A jovem destacou que Caroline era o 'elo' da família e que a dor do luto ainda é presente em todos os parentes. "Hoje, além da saudade, fica também a admiração imensa pela mulher incrível que você sempre foi: forte, cheia de luz e apaixonada por viver", completou.

Em 2005, Caroline foi a protagonista do maior 'bafafá' da cultura pop brasileira: a expulsão do casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, no luxuoso Castelo de Chantilly, na França.

Ronaldo e Daniella Cicarelli já foram casados

Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos por Reprodução/Redes Sociais
Ronaldo com a então namorada Daniella Cicarelli, em agosto de 2004, meses após o começo do relacionamento por Reprodução/Bruno Domingos/Reuters
Ronaldo cobre tatuagem em homenagem à ex Daniella Cicarelli por Reprodução/Instagram
O jogador Ronaldo Fenômeno e a modelo Daniele Cicarelli em agosto de 2004 por Reprodução/Vanderlei Almeida
Ronaldo e Daniela Cicarelli; casamento que mobilizou a alta sociedade durou menos de três meses por Reprodução/Getty Images
Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli por Reprodução/Revista Época
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Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos por Reprodução/Redes Sociais

Caroline estava lá como acompanhante de Alvaro Garnero, amigo do noivo, mas Cicarelli não quis saber de etiqueta. E o motivo seria uma rixa antiga por causa de um ex-namorado em comum, o empresário João Paulo Diniz. Ironicamente, o que era para ser um vexame virou o combustível para a carreira de Caroline, que viu seus cachês dispararem e se tornou uma das modelos e apresentadoras mais queridas do país.

Vale lembrar que o 'conto de fadas' de Ronaldo e Cicarelli durou apenas 86 dias após o evento, terminando após traições e a perda de um bebê.

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Aos 37 anos, Caroline Bittencourt perdeu a vida em 28 de abril de 2019, durante um vendaval brusco em Ilhabela, no litoral paulista. Durante um passeio de lancha, ela e o marido foram surpreendidos por ventos de mais de 120 km/h.

Filha de Caroline Bittencourt presta homenagem a mãe

Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe sete anos após morte por Reprodução/Instagram
Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe sete anos após morte por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt e a filha por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt e a filha por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt e a filha por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt e a filha por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt e a filha por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt e a filha por Reprodução/Instagram
Caroline Bittencourt por Reprodução/Instagram
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Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe sete anos após morte por Reprodução/Instagram

Caroline caiu no mar e ficou desaparecida por quase 24 horas. Seu próprio pai participou das buscas e localizou o corpo da filha próximo à Praia da Cigarra. Na época, ele declarou que dar uma satisfação pública era sua última homenagem a ela, que sempre amou a comunicação e o carinho do público.

A investigação sobre o acidente foi arquivada tempos depois.

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Tags:

Morte Casamento Modelo Ronaldo Ronaldo Fenômeno Caroline Bittencourt Daniella Cicarelli

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