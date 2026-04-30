RELEMBRE

Modelo expulsa de casamento de Ronaldo e Cicarelli morreu afogada em passeio de lancha

Filha da modelo desabafou sobre os sete anos sem a mãe

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:33

Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli Crédito: Reprodução/Revista Época

O nome de Caroline Bittencourt voltou a circular recentemente nas redes sociais, e muitos se lembram dela pelo icônico episódio no casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniela Cicarelli, em 2005. Na última terça-feira (28), a morte da modelo completou sete anos, e sua filha, a também modelo Isabelle Bittencourt, usou as redes sociais para prestar uma homenagem.

Modelo foi expulsa do casamento de Ronaldo e Cicarelli 1 de 8

"Sinto que um pedaço de nós foi junto com você, e nada nunca mais voltou a ser o mesmo", escreveu Isabelle. A jovem destacou que Caroline era o 'elo' da família e que a dor do luto ainda é presente em todos os parentes. "Hoje, além da saudade, fica também a admiração imensa pela mulher incrível que você sempre foi: forte, cheia de luz e apaixonada por viver", completou.

Em 2005, Caroline foi a protagonista do maior 'bafafá' da cultura pop brasileira: a expulsão do casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli, no luxuoso Castelo de Chantilly, na França.



Ronaldo e Daniella Cicarelli já foram casados 1 de 6

Caroline estava lá como acompanhante de Alvaro Garnero, amigo do noivo, mas Cicarelli não quis saber de etiqueta. E o motivo seria uma rixa antiga por causa de um ex-namorado em comum, o empresário João Paulo Diniz. Ironicamente, o que era para ser um vexame virou o combustível para a carreira de Caroline, que viu seus cachês dispararem e se tornou uma das modelos e apresentadoras mais queridas do país.

Vale lembrar que o 'conto de fadas' de Ronaldo e Cicarelli durou apenas 86 dias após o evento, terminando após traições e a perda de um bebê.

Aos 37 anos, Caroline Bittencourt perdeu a vida em 28 de abril de 2019, durante um vendaval brusco em Ilhabela, no litoral paulista. Durante um passeio de lancha, ela e o marido foram surpreendidos por ventos de mais de 120 km/h.

Filha de Caroline Bittencourt presta homenagem a mãe 1 de 10

Caroline caiu no mar e ficou desaparecida por quase 24 horas. Seu próprio pai participou das buscas e localizou o corpo da filha próximo à Praia da Cigarra. Na época, ele declarou que dar uma satisfação pública era sua última homenagem a ela, que sempre amou a comunicação e o carinho do público.