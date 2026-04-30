CURIOSIDADES

Por que você deve jogar sal no vaso sanitário antes de dormir todas as noites

Entenda como a ação abrasiva e antibacteriana do sal ajuda a eliminar odores, remover manchas de calcário e economizar com produtos de limpeza de forma natural.



Raphael Miras

Agência Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 10:15

O truque viral ajuda a neutralizar odores e remover manchas de calcário de forma econômica. Crédito: Reprodução IA

Recentemente, uma técnica simples e econômica viralizou nas redes sociais e tem ganhado espaço nos lares brasileiros: o simples ato de jogar sal na privada à noite

Por mais que a ideia parece meio ‘estranha’, a prática funciona como uma estratégia de manutenção que facilita a faxina e ajuda a neutralizar o “mau cheiro” sem a necessidade imediata de produtos químicos agressivos.

É necessário apenas dois produtos para limpeza eficiente 1 de 5

Por que o sal funciona?

O segredo desse truque está nas propriedades naturais do sal. Ele possui ação abrasiva e antibacteriana, o que auxilia na remoção de microrganismos responsáveis por odores e ajuda a desprender resíduos leves de sujeira e calcário que se acumulam na porcelana.

A escolha do período noturno não é por acaso: é o momento em que o banheiro costuma ser menos utilizado.

Isso permite que a mistura permaneça em contato direto com a louça por várias horas, potencializando o efeito de "amolecer" a sujeira e neutralizar gases ácidos, como o ácido úrico.

Como aplicar o truque passo a passo

Para obter o melhor resultado, especialistas em dicas domésticas recomendam uma mistura que combina o sal com outros ingredientes comuns da cozinha.

1. A Mistura Potente: Combine cerca de 250g de sal (fino ou grosso) com 250g de bicarbonato de sódio. O bicarbonato reforça a limpeza visual e ajuda a clarear manchas amareladas.

2. Toque de Perfume: Adicione de 5 a 20 gotas de óleo essencial (como lavanda ou eucalipto) para garantir um aroma agradável ao ambiente.

3. Aplicação: Antes de dormir, espalhe a mistura uniformemente pelas bordas internas e no fundo do vaso sanitário.

4. Finalização: Pela manhã, utilize a escova sanitária para esfregar as áreas onde a mistura agiu e, em seguida, acione a descarga. Para um efeito ainda mais profundo, algumas receitas sugerem finalizar com água quente.

Benefícios e limitações

O uso regular desta técnica, recomendada em intervalos de 15 dias para evitar desgaste excessivo, traz vantagens como a prevenção de entupimentos leves, ao remover biofilmes de gordura que se formam nos canos, e a economia com produtos de limpeza especializados.

No entanto, é fundamental ter consciência de que o sal não substitui o desinfetante. Em casos de contaminação grave, doenças na família ou sujeira pesada, o uso de produtos específicos com registro sanitário é obrigatório para garantir a eliminação total de germes e bactérias.

Alerta de segurança

Um erro comum na limpeza do banheiro é misturar diferentes produtos. Nunca combine o sal e o bicarbonato com água sanitária, cloro ou ácidos fortes. Essas combinações podem causar reações químicas perigosas e liberar vapores tóxicos irritantes para as vias respiratórias.