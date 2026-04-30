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João Guilherme desabafa sobre 'falta de proximidade' com Leonardo e revela se mudou de opinião pelo pai

Ator de 24 anos expôs futuro da relação com o sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11:27

Leonardo e o filho, João Guilherme  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em uma conversa no videocast Alt Tabet, o ator e cantor, João Guilherme, de 24 anos detalhou os obstáculos que impedem uma convivência mais íntima com o pai Leonardo, apontando que a distância física, ele mora em São Paulo e Leonardo em Goiânia, é apenas um dos fatores.

Para João, conciliar as agendas de seis irmãos e do próprio pai sempre foi um quebra-cabeça difícil de montar. No entanto, ele acredita que o tempo está a favor da família. "Eu sinto que a gente está nesse processo de todo mundo se aproximar um pouco mais, e isso vem de uma maturidade", explicou o jovem.

João Guilherme e Leonardo

João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais
Margareth Serrão, Poliana Rocha, João Guilherme, Zé Felipe, Maria Alice, Leonardo, Virginia Fonseca e Maria Flor por Reprodução/Instagram
João Guilherme e Leonardo por Reprodução/Instagram
João Guilherme e seu pai, Leonardo por Reprodução / Instagram / TV Globo
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João Guilherme cita 'falta de proximidade' ao falar de relação com Leonardo por Reprodução/Redes Sociais

Um dos pontos que mais gera curiosidade no público é como eles lidam com os posicionamentos políticos opostos, já que Leonardo é um apoiador declarado de Jair Bolsonaro, enquanto João Guilherme costuma usar suas redes para defender visões progressistas.

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O ator garantiu que não 'veste o chapéu' da fazenda para agradar ninguém e que mantém sua essência intacta quando visita o pai. "Não é que eu chego lá e faço piadinha machista. Eu sou o cara que eu sou na minha casa e o cara que eu sou na internet quando preciso me posicionar", disparou.

João Guilherme iniciou sua trajetória artística ainda criança e brilhou em novelas do SBT e produções da Globo.

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