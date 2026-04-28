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Filha de Leonardo expõe mágoa antiga do pai e chora ao relembrar fase difícil

Jéssica Beatriz Costa diz que guardou ressentimento por anos e procurou o cantor após diagnóstico que exigia cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:23

Leonardo e a filha
Leonardo e a filha Crédito: Reprodução

A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, emocionou seguidores ao relembrar um período delicado na relação com o pai. O desabafo aconteceu nesta segunda-feira (27), ao responder perguntas nas redes sociais.

Segundo ela, não houve uma discussão direta, mas um afastamento marcado por mágoa e ressentimento. “Briguei sozinha. Não teve discussão e nem nada. Eu fiquei brava, guardei uma mágoa e um rancor no meu coração, vocês não têm ideia. Foi uma fase muito difícil da minha vida”, contou.

Cantor Leonardo

Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha, Leonardo e Zé Felipe por Reprodução
Ana Castela embarcou em viagem familiar com Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Leandro e Leonardo por Reprodução
Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo por Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
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Leonardo e neto José Leonardo por Reprodução

Jéssica afirmou que viveu esse período enquanto lidava com questões emocionais intensas, até que recebeu uma ligação médica que mudaria o rumo da situação. “Deus é tão perfeito que parece que não saia aquilo do meu coração, aquela mágoa, e meu médico me ligou e falou: ‘Jéssica, vamos fazer seus exames do coração’”, disse.

Após viajar para Goiânia, ela foi informada de que precisaria passar por uma cirurgia cardíaca. “De repente, o médico me liga e fala: ‘Você tem que operar’. Perguntei quando e ele: ‘no mínimo, daqui seis meses’. Eu pensei: como vou pagar uma cirurgia cardíaca?”, relatou.

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Diante do diagnóstico, a influenciadora decidiu procurar o pai após um período sem contato. O momento, segundo ela, marcou uma virada emocional. “Falei que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, que ia ficar muito caro e ‘me perdoa’. Ele falou: ‘Perdoa por quê? Está tudo bem, passa o número do seu médico que vou resolver tudo’”, afirmou.

A partir daí, Jéssica disse que conseguiu se libertar do sentimento que carregava. Para ela, a experiência trouxe um aprendizado sobre perdão e relações familiares. “A mágoa era muita, só que Deus me curou no momento que liguei pro meu pai”, declarou.

A influenciadora concluiu afirmando que passou a enxergar de forma diferente a importância de não alimentar ressentimentos por longos períodos.

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