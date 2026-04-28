Filha de Leonardo expõe mágoa antiga do pai e chora ao relembrar fase difícil

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:23
A influenciadora Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, emocionou seguidores ao relembrar um período delicado na relação com o pai. O desabafo aconteceu nesta segunda-feira (27), ao responder perguntas nas redes sociais.
Segundo ela, não houve uma discussão direta, mas um afastamento marcado por mágoa e ressentimento. “Briguei sozinha. Não teve discussão e nem nada. Eu fiquei brava, guardei uma mágoa e um rancor no meu coração, vocês não têm ideia. Foi uma fase muito difícil da minha vida”, contou.
Cantor Leonardo
Jéssica afirmou que viveu esse período enquanto lidava com questões emocionais intensas, até que recebeu uma ligação médica que mudaria o rumo da situação. “Deus é tão perfeito que parece que não saia aquilo do meu coração, aquela mágoa, e meu médico me ligou e falou: ‘Jéssica, vamos fazer seus exames do coração’”, disse.
Após viajar para Goiânia, ela foi informada de que precisaria passar por uma cirurgia cardíaca. “De repente, o médico me liga e fala: ‘Você tem que operar’. Perguntei quando e ele: ‘no mínimo, daqui seis meses’. Eu pensei: como vou pagar uma cirurgia cardíaca?”, relatou.
Diante do diagnóstico, a influenciadora decidiu procurar o pai após um período sem contato. O momento, segundo ela, marcou uma virada emocional. “Falei que tinha que fazer uma cirurgia cardíaca, que ia ficar muito caro e ‘me perdoa’. Ele falou: ‘Perdoa por quê? Está tudo bem, passa o número do seu médico que vou resolver tudo’”, afirmou.
A partir daí, Jéssica disse que conseguiu se libertar do sentimento que carregava. Para ela, a experiência trouxe um aprendizado sobre perdão e relações familiares. “A mágoa era muita, só que Deus me curou no momento que liguei pro meu pai”, declarou.
A influenciadora concluiu afirmando que passou a enxergar de forma diferente a importância de não alimentar ressentimentos por longos períodos.