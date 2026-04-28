ASTROLOGIA

Urano em Gêmeos: ciclo com 7 anos de duração começa; veja como ele impacta cada signo

Trânsito que dura cerca de sete anos impacta comunicação, tecnologia e forma de pensar, com efeitos diferentes para cada signo

Fernanda Varela

Publicado em 28 de abril de 2026 às 13:49

Urano em Gêmeos Crédito: Imagem gerada por IA

A entrada de Urano em Gêmeos marca o início de um período de transformações intensas na forma como as pessoas se comunicam, aprendem e se conectam. O planeta, ligado a mudanças, inovação e rupturas, tende a acelerar processos e trazer novidades que impactam o coletivo e também a vida individual de cada signo.

Confira como esse movimento pode influenciar cada um:

Áries

O período favorece novas ideias, cursos e conexões. A comunicação ganha destaque, abrindo portas para oportunidades e projetos que exigem rapidez e criatividade.

Touro

As mudanças chegam principalmente na área financeira. Pode ser um momento de buscar novas fontes de renda e adaptar a forma de lidar com dinheiro e trabalho.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Gêmeos

O impacto é direto na identidade. É um ciclo de reinvenção, com mudanças na forma de se posicionar, pensar e agir. A tendência é de mais autenticidade e liberdade.

Câncer

O foco fica mais interno. Questões emocionais e mentais ganham força, com necessidade de reorganizar pensamentos e se libertar de padrões antigos.

Leão

A vida social tende a se movimentar bastante. Novas amizades, projetos em grupo e conexões importantes podem surgir de forma inesperada.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Virgem

Mudanças na carreira e na imagem profissional ficam em evidência. O período pode trazer novas oportunidades, mas exige flexibilidade e abertura para o novo.

Libra

O momento favorece estudos, viagens e expansão de horizontes. A mente fica mais aberta a novas ideias e experiências que podem transformar sua visão de mundo.

Escorpião

Transformações profundas marcam esse ciclo. Mudanças emocionais, financeiras ou em relações mais intensas podem surgir, exigindo desapego e renovação.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Sagitário

Os relacionamentos passam por reviravoltas. Parcerias podem começar ou terminar de forma inesperada, trazendo aprendizados importantes.

Capricórnio

A rotina e o trabalho entram em fase de mudança. Novos métodos, tecnologias e formas de organização serão essenciais para acompanhar o ritmo.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Aquário

A criatividade ganha destaque. O período favorece projetos autorais, romances e tudo que envolve expressão pessoal e inovação.

Peixes

O foco está na vida familiar e emocional. Mudanças no lar ou na forma de lidar com sentimentos podem trazer mais liberdade e leveza.