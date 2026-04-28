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Kelly Key revela que marido ignorou sinais antes de AVC; veja sintomas

Cantora diz que condição no coração foi descoberta após o episódio e afirma que sintomas já haviam aparecido antes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15:17

Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas dois dias após a internação
Kelly Key fala sobre saúde de Mico Freitas dois dias após a internação Crédito: Reprodução/ Instagram

Kelly Key voltou a falar sobre o AVC sofrido pelo marido, Mico Freitas, no início de abril, e chamou atenção para os sinais que antecederam o diagnóstico. Segundo a cantora, o empresário foi diagnosticado com Forame Oval Patente (FOP), uma condição congênita no coração que pode facilitar a passagem de coágulos e aumentar o risco de derrame.

Após o episódio, exames apontaram a necessidade de cirurgia, que deve ser realizada ainda nesta semana. Em relato nas redes sociais, Kelly destacou que a rotina mudou completamente desde então e que passou a acompanhar o marido de perto durante a recuperação.

Kelly Key e filha Suzzana Freitas

Kelly Key e filha Suzanne Freitas por Reprodução / Instagram
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Kelly Key por Reprodução
Kelly Key por Reprodução
Kelly Key por Reprodução
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
Suzzana Freitas, filha de Kelly Key por Reprodução / Redes Sociais
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Kelly Key e filha Suzanne Freitas por Reprodução / Instagram

Além de explicar a causa, a artista também levantou um ponto de alerta ao lembrar que alguns sintomas já haviam surgido antes, mas não foram associados a algo mais grave na época. “Às vezes, a vida já vinha dando sinais e a gente só entende depois”, afirmou.

Embora ela não tenha detalhado exatamente quais foram os sintomas apresentados por Mico Freitas, o caso acende um alerta importante sobre sinais que podem indicar risco de AVC e costumam ser ignorados.

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Entre os principais sintomas estão fraqueza repentina em um lado do corpo, dificuldade para falar ou entender, visão embaçada, tontura, perda de equilíbrio e dor de cabeça intensa sem causa aparente. Em alguns casos, esses sinais podem surgir de forma passageira, como em episódios de isquemia transitória, funcionando como um aviso prévio do organismo.

O caso reforça a importância de buscar atendimento médico imediato diante de qualquer alteração neurológica, mesmo que os sintomas desapareçam rapidamente. Quanto mais rápido o atendimento, maiores são as chances de evitar complicações.

Mico Freitas já recebeu alta hospitalar e segue em acompanhamento médico, enquanto se prepara para o procedimento cardíaco indicado após a descoberta da condição.

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