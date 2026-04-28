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Thais Carla surge irreconhecível de biquíni após perder quase metade do peso corporal: 'Nem reconheci'

Influenciadora relata nova rotina, reforça cuidado com a saúde e afirma que nunca deixou de se aceitar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de abril de 2026 às 14:17

Thais Carla antes
Thais Carla antes Crédito: Reprodução

A influenciadora Thais Carla completou nesta terça-feira (28) um ano desde que passou por cirurgia bariátrica e celebrou a transformação vivida ao longo do período. Com uma nova rotina focada em saúde e bem-estar, ela perdeu cerca de 100 kg, o que representa quase metade do peso corporal que tinha antes do procedimento.

Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg

Thais carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla fala de descoberta no corpo após perder 85 kg por Reprodução/Instagram
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Thais carla por Reprodução/Instagram

Em entrevista ao gshow, Thais destacou que a decisão de emagrecer partiu de uma necessidade pessoal, ligada à saúde, e não a padrões estéticos. “Passei a olhar mais para minha saúde, o meu bem-estar. Não virei outra pessoa por causa do meu corpo”, afirmou.

A influenciadora também rebateu críticas e reforçou sua posição contra a gordofobia. “Continuo sendo uma mulher gorda na luta contra a gordofobia estrutural. O problema nunca foi o meu corpo, e sim a forma como a sociedade trata corpos fora do padrão. Agora, vivo um novo momento com escolhas pessoais e necessárias para mim”, disse.

Atualmente com cerca de 99 kg, Thais afirmou que sempre manteve uma relação de respeito com o próprio corpo, independentemente do peso. “Nunca odiei o meu corpo. Aprendi a respeitar em todas as fases. Hoje, sou mais consciente das minhas necessidades, mais cuidadosa com a minha saúde e mais firme nas minhas convicções. Meu valor nunca esteve no tamanho do meu corpo”, declarou.

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Ao longo do último ano, ela passou por reeducação alimentar, acompanhamento médico e mudanças na rotina. A influenciadora também revelou que avalia a possibilidade de realizar cirurgias reparadoras, mas sem pressa. “Ainda estou avaliando com minha equipe médica. É um processo que exige muito cuidado. Se fizer, vai ser por decisão pessoal e orientação médica, não por pressão estética”, afirmou.

Thais encerrou reforçando que o cuidado com o corpo vai além da perda de peso. “A sociedade faz a gente acreditar que só existe cuidado quando a gente emagrece, e isso não é verdade. Sempre me amei, mas em alguns momentos precisei me priorizar de outras formas. E foi isso que fiz agora”, concluiu.

Thais Carla surge de biquíni após emagrecer
Thais Carla surge de biquíni após emagrecer Crédito: Reprodução

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