AFETO

Hoje (28 de abril) é Dia da Sogra! Veja 50 mensagens carinhosas para enviar no WhatsApp

Textos ajudam a demonstrar gratidão, afeto e fortalecer a relação em uma data especial

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:30

É possível recuperar mensagem excluídas sem querer do WhatsApp Crédito: Imagem gerada por IA

Neste Dia da Sogra, celebrado nesta terça-feira (28), uma mensagem mais elaborada pode tornar a homenagem ainda mais especial. Confira 50 opções carinhosas, com mais emoção e significado, para enviar no WhatsApp:

1. Sogrinha querida, hoje quero te agradecer por todo carinho, acolhimento e cuidado que sempre teve comigo. Que Deus abençoe sua vida, te dê saúde, paz e muitos momentos felizes ao lado de quem você ama.

2. Feliz Dia da Sogra. Que você continue sendo essa pessoa incrível, que acolhe, orienta e cuida com tanto amor. Sou muito grata por ter você na minha vida.

3. Hoje é dia de celebrar você, que sempre me recebeu com tanto carinho e respeito. Que sua vida seja repleta de bênçãos, saúde e alegrias.

4. Sogrinha, você é uma pessoa muito especial pra mim. Obrigada por todo apoio, por cada palavra de carinho e por fazer parte da minha vida de forma tão bonita.

5. Neste Dia da Sogra, quero te desejar tudo de melhor. Que Deus ilumine seus caminhos e retribua em dobro todo amor que você oferece.

6. Ter você como sogra é um presente. Sua forma de cuidar, de acolher e de estar presente faz toda diferença na minha vida.

7. Que nunca falte saúde, paz e amor na sua vida. Você merece tudo de melhor hoje e sempre. Feliz Dia da Sogra.

8. Sogrinha, obrigada por sempre me tratar com carinho e respeito. Que seu dia seja cheio de luz, alegria e boas energias.

9. Hoje eu celebro você, essa mulher forte, generosa e cheia de amor. Que Deus continue abençoando sua caminhada.

10. Que sua vida seja sempre cercada de amor, cuidado e momentos felizes. Você merece tudo isso e muito mais.

Casamento 1 de 9

11. Sogrinha querida, sua presença traz paz, alegria e união para nossa família. Que Deus te recompense por tudo que você representa.

12. Obrigada por cada gesto de carinho e por sempre estar presente quando precisamos. Você é muito especial pra mim.

13. Que Deus te cubra de bênçãos e te conceda muitos anos de vida com saúde e felicidade. Feliz Dia da Sogra.

14. Sogrinha, você é uma pessoa que admiro muito. Sua força, sua dedicação e seu amor são inspirações pra mim.

15. Que seu coração esteja sempre em paz e cheio de alegria. Você merece viver cercada de coisas boas.

16. Hoje é dia de reconhecer o quanto você é importante na nossa vida. Obrigada por tudo que faz por nossa família.

17. Sogrinha, seu carinho faz toda diferença. Sou muito feliz por ter você na minha vida.

18. Que nunca falte luz no seu caminho e que seus dias sejam sempre cheios de amor.

19. Você é uma sogra maravilhosa e uma pessoa ainda mais incrível. Feliz Dia da Sogra.

20. Que Deus te proteja, te guarde e te encha de bênçãos todos os dias.

21. Sogrinha, obrigada por me acolher com tanto amor desde o começo. Isso nunca vou esquecer.

22. Que sua vida seja sempre leve, feliz e cheia de momentos especiais ao lado de quem você ama.

23. Hoje quero te desejar tudo de melhor, porque você merece tudo isso e muito mais.

24. Sogrinha, você é um exemplo de carinho, dedicação e amor. Tenho muita admiração por você.

25. Que Deus continue iluminando seus passos e te guiando sempre pelo melhor caminho.

26. Obrigada por todo cuidado, por cada conselho e por estar sempre presente.

27. Sogrinha querida, que seu dia seja cheio de amor, paz e alegria.

28. Você é uma pessoa muito especial e merece todo reconhecimento hoje e sempre.

29. Que sua vida seja repleta de bênçãos e momentos felizes.

30. Sogrinha, sou muito grata por ter você como parte da minha vida.

31. Que nunca falte amor, saúde e felicidade na sua caminhada.

32. Obrigada por tudo que você representa na nossa família.

33. Sogrinha, você é sinônimo de carinho e acolhimento.

34. Que seu dia seja lindo, leve e cheio de boas energias.

35. Você é uma pessoa iluminada e muito especial.

36. Que Deus te abençoe hoje e sempre.

37. Sogrinha, desejo que sua vida seja sempre cheia de alegria.

38. Obrigada por tanto amor e dedicação.

39. Que você continue sendo essa pessoa incrível.

40. Sogrinha, você merece todo carinho do mundo.

41. Que sua vida seja sempre cercada de amor.

42. Obrigada por cada gesto de cuidado.

43. Sogrinha, você é muito importante pra mim.

44. Que Deus te conceda muita saúde e felicidade.

45. Você é uma inspiração de pessoa.

46. Sogrinha, gratidão por tudo.

47. Que seu coração esteja sempre em paz.

48. Você merece tudo de melhor.

49. Sogrinha, feliz dia com muito carinho.