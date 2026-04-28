ASTROLOGIA

Guia dos signos: Saiba como aproveitar a energia de foco e clareza desta terça (28 de abril)

O céu favorece decisões maduras, reorganização financeira e ajustes que trazem segurança no médio e longo prazo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 09:09

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana começa com um convite irrecusável do universo: saia do improviso e entre na estratégia. O horóscopo de hoje destaca que o sucesso não pertence mais aos mais rápidos, mas aos que têm os pés mais firmes no chão. Para os 12 signos, o recado é geral, mas Capricórnio, Escorpião e Gêmeos são os que melhor saberão surfar nessa onda de realismo e foco. Se você tem decisões importantes para tomar, use os próximos dias para analisar todos os ângulos antes de dar o veredito.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio, sendo um dos mais favorecidos, deve usar seu poder de planejamento para consolidar metas. O momento não é de "testar", mas de agir sobre o que você já sabe que funciona. Já Escorpião encontrará oportunidades em mudanças profundas. Se algo precisa ser cortado ou transformado na sua rotina, faça agora. A discrição e a estratégia serão suas aliadas para avançar sem chamar a atenção desnecessária de concorrentes ou pessoas invejosas.



Gêmeos fecha o trio de destaque com uma comunicação poderosa. Suas negociações tendem a ser muito produtivas, desde que você saiba filtrar o que é essencial. Não se perca em conversas vazias; foque no que traz resultado concreto e segurança financeira. O céu pede que todos os signos revisem seus compromissos e prioridades, fortalecendo acordos que tragam tranquilidade lá na frente. É um período de reposicionamento que definirá os resultados de todo o mês de maio.