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Virada de destino: 3 signos atraem dinheiro rápido e oportunidades inesperadas hoje (28 de abril)

Uma janela rara de poucas horas acelera ganhos, libera caminhos e exige decisões imediatas para transformar chances em resultados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:00

Signos, poder e dinheiro
Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 28 de abril, chega com uma energia intensa, rápida e altamente decisiva. Diferente de outros momentos mais estáveis, aqui tudo acontece quase ao mesmo tempo: respostas chegam, propostas aparecem e situações que estavam paradas finalmente se movimentam. É como se o cenário mudasse de uma hora para outra, exigindo atenção e agilidade. Quem souber agir no tempo certo pode transformar pequenas oportunidades em grandes conquistas. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Touro, Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um aviso importante e têm uma virada inesperada hoje (28 de abril)

Touro, Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um aviso importante e têm uma virada inesperada hoje (28 de abril)

Imagem - Hoje (28 de abril) marca um ponto de virada importante e pode abrir caminhos decisivos para quem agir com estratégia e cabeça fria

Hoje (28 de abril) marca um ponto de virada importante e pode abrir caminhos decisivos para quem agir com estratégia e cabeça fria

Imagem - Sentimentos explodem e verdades vêm à tona no amor nesta semana (entre 27 de abril e 3 de maio)

Sentimentos explodem e verdades vêm à tona no amor nesta semana (entre 27 de abril e 3 de maio)

Áries: Este é um daqueles dias em que tudo pode mudar com uma única decisão. O setor financeiro ganha movimento e abre espaço para ganhos inesperados, seja por meio de um pagamento que estava atrasado, um trabalho extra ou uma proposta que surge sem aviso. A energia favorece iniciativas rápidas e decisões práticas, então não é momento de duvidar de si mesmo. Quanto mais você confia no seu impulso e age, maiores são as chances de transformar essa oportunidade em lucro real.

Dica cósmica: Agir rápido pode ser o diferencial entre ganhar ou perder.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer: Depois de um período de pressão ou incerteza financeira, você começa a enxergar uma saída concreta. Algo que parecia travado finalmente encontra solução, trazendo alívio e até uma sensação de renovação. Pode ser a liberação de um valor, a aprovação de algo importante ou até uma ajuda inesperada que muda o jogo. Esse movimento também vem acompanhado de mais clareza emocional para lidar com dinheiro e decisões práticas.

Dica cósmica: Não tente resolver tudo sozinho, aceitar apoio pode acelerar seus resultados.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Sagitário: Oportunidades surgem de forma inesperada e podem abrir portas importantes para crescimento rápido. Mesmo que nem tudo pareça financeiro à primeira vista, existe um grande potencial de transformação que pode gerar ganhos em pouco tempo. Convites, ideias ou conexões chegam trazendo expansão e novos caminhos. O segredo aqui é não ignorar o que aparece, mesmo que fuja do seu plano inicial.

Dica cósmica: Grandes viradas começam com decisões corajosas.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Dinheiro Áries Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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