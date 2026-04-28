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Luana Piovani reage à polêmica com Virginia, cita versículo bíblico e questiona: 'Isso é jogar praga ou dizer o óbvio?'

Atriz repostou textos com defesas de internautas em suas redes sociais nesta terça-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 10:14

Virginia Fonseca e Luana Piovani
Virginia Fonseca e Luana Piovani Crédito: Reprodução

A polêmica entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou novos desdobramentos nas redes sociais nesta terça-feira (28) e passou a envolver até mesmo referências bíblicas e uma analogia polêmica sobre responsabilidade e consequências. A atriz compartilhou uma série de justificativas publicadas por internautas, que saíram em sua defesa após a repercussão do caso.

Entre os conteúdos repostados, uma pessoa questionava: "Isso é jogar praga ou dizer o óbvio?". Ela afirmou que há "uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros", e disse que "quando alguém paga pelas próprias atitudes, as consequências inevitavelmente alcançam quem está ao redor". Também argumentou que isso não seria um desejo de mal, mas uma "realidade".

Luana Piovani x Virginia Fonseca

Publicação compartilhada por Luana Piovani nos Stories por Reprodução
Publicação compartilhada por Luana Piovani nos Stories por Reprodução
Virginia Fonseca afirmou que vai processar Luana Piovani por Reprodução
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Publicação compartilhada por Luana Piovani nos Stories por Reprodução

Para sustentar a afirmativa, a usuária comparou a situação com a prisão de um traficante, questionando se os filhos dele também não seriam impactados pelas consequências dos atos. Luana repostou esse texto.

Outra publicação no X (antigo Twitter) defendia que a discussão não se limitava o debate não se resume a uma "briga de celebridades", mas envolve impactos reais da divulgação de plataformas de apostas, especialmente em famílias que enfrentam perdas financeiras.

No mesmo contexto, a autora citava versículos bíblicos que abordam a ideia de consequências que ultrapassam gerações, mencionando trechos de Êxodo 20:5, Êxodo 34:7 e Números 14:18. Piovani repostou o trecho dos versículos bíblicos.

Filhos de Virginia e Zé Felipe

Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e os três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe na área externa da mansão em brincadeira com os filhos por Reprodução
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filhos de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Filha de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhas por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filha por Reprodução/Instagram
José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram
Virginia e Ana Castela maquiando Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor e Maria Alice por Reprodução | Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e filhos na mansão em Goiânia por Reprodução/Instagram
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Virginia e os filhos por Reprodução/Instagram

Entenda a briga

O embate entre as duas famosas começou após Luana repostar um vídeo da auditora Juliana Prates, funcionária do Tribunal de Contas da Bahia. Ela viralizou há alguns meses ao relatar a morte do irmão, Otacílio Prates, também auditor e que sofreu com o vício em apostas online. 

A situação ganhou força quando Piovani mencionou os três filhos da influenciadora com Zé Felipe: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Na publicação, a atriz escreveu: "Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”. A fala gerou forte reação.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
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Luana Piovani por Reprodução

Nos Stories, Virginia surgiu emocionada ao comentar o caso. "Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda e fico tipo indignada, porque não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessas", disse. "E tipo, por quê? Essa mulher, ela tem, sei lá, dois filhos, três filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas? Crianças de quatro, três e um anos, velho", questionou.

"Tipo assim, quer falar de mim, fala, fala o que você quiser, como você sempre falou. E tipo, para mim, dane-se o que você pensa, eu não estou nem aí para você. Agora, dos meus filhos, de criança... Tipo, algumas coisas que eu vou falar para vocês, gente, juro. Não estou aguentando mais, velho", continuou Virginia.

Diante da declaração, Virginia reagiu afirmando que pretende levar o caso à Justiça. "Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei", escreveu.

Piovani não demonstrou se intimidar com a ameaça de processo e declarou: "Ser odiada por quem não presta é um mérito. Lê de novo, porr*. Caguei pros que não gosta hehe".

Zé Felipe também se manifestou em apoio à ex-mulher, compartilhando o desabafo e demonstrando indignação. "Não dá", escreveu o cantor.

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