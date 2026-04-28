Oportunidades inesperadas testam a maturidade e a capacidade de organização de Áries, Leão, Sagitário e Aquário em maio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:00
Se você sentia que sua vida estava no 'modo espera', prepare-se para o solavanco. O panorama astrológico desta semana aponta para um reposicionamento necessário. Para os signos de fogo e o inovador Aquário, a segunda-feira marca o início de uma série de eventos que exigirão decisões rápidas e muita estratégia. Não há mais espaço para improvisos; o universo está cobrando estrutura para que seus sonhos possam, finalmente, ganhar corpo.
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Áries e Leão são chamados ao protagonismo. Se no trabalho você se sentia apenas mais um na engrenagem, agora surgirá a chance de mostrar sua liderança e criatividade. No entanto, o céu faz um alerta: menos orgulho e mais escuta. Para que a virada seja bem-sucedida, você precisará aprender a ouvir feedbacks e ajustar sua rota. O sucesso está logo ali, mas ele exige que você abra mão de métodos antigos que já não funcionam mais.
Para Sagitário e Aquário, a mudança vem através da prática. Você tem ideias brilhantes, mas a falta de estrutura pode estar sendo o seu maior obstáculo. A energia desta semana favorece o "fazer" em vez do "pensar". Ao tirar uma ideia do plano mental e colocá-la em prática, mesmo que de forma simples, você ativa um fluxo de prosperidade que estava estagnado. É hora de ser autêntico e respeitar seus limites, mas sem deixar a peteca cair.
Essa virada poderosa não acontecerá sem esforço, mas os resultados serão visíveis em poucos dias. Fique de olho em propostas de parcerias ou mudanças de cargo que podem surgir do nada. O segredo é agir com consciência: avalie os riscos, mas não deixe o medo te paralisar. O momento é de expansão com responsabilidade, e quem souber equilibrar esses dois pilares verá a vida melhorar significativamente antes mesmo do próximo mês começar.