ASTROLOGIA

Oportunidades inesperadas testam a maturidade e a capacidade de organização de Áries, Leão, Sagitário e Aquário em maio

Final de abril marca uma virada poderosa e os resultados aparecem de verdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05:00

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentia que sua vida estava no 'modo espera', prepare-se para o solavanco. O panorama astrológico desta semana aponta para um reposicionamento necessário. Para os signos de fogo e o inovador Aquário, a segunda-feira marca o início de uma série de eventos que exigirão decisões rápidas e muita estratégia. Não há mais espaço para improvisos; o universo está cobrando estrutura para que seus sonhos possam, finalmente, ganhar corpo.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Áries e Leão são chamados ao protagonismo. Se no trabalho você se sentia apenas mais um na engrenagem, agora surgirá a chance de mostrar sua liderança e criatividade. No entanto, o céu faz um alerta: menos orgulho e mais escuta. Para que a virada seja bem-sucedida, você precisará aprender a ouvir feedbacks e ajustar sua rota. O sucesso está logo ali, mas ele exige que você abra mão de métodos antigos que já não funcionam mais.



Para Sagitário e Aquário, a mudança vem através da prática. Você tem ideias brilhantes, mas a falta de estrutura pode estar sendo o seu maior obstáculo. A energia desta semana favorece o "fazer" em vez do "pensar". Ao tirar uma ideia do plano mental e colocá-la em prática, mesmo que de forma simples, você ativa um fluxo de prosperidade que estava estagnado. É hora de ser autêntico e respeitar seus limites, mas sem deixar a peteca cair.