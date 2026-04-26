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O dia mais sortudo da semana pode virar o jogo para o seu signo entre 27 de abril e 3 de maio; descubra quando a sorte chega para você

Uma sequência rara de oportunidades e viradas coloca cada signo diante de decisões que podem destravar caminhos importantes nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:43

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre os dias 27 de abril e 3 de maio traz uma sensação de certeza difícil de ignorar, como se tudo estivesse finalmente se encaixando no tempo certo. Com todos os planetas ainda em movimento direto, esse é um período poderoso para agir, iniciar projetos e aproveitar oportunidades que surgem quase sem aviso. Entre encontros energéticos importantes e uma virada emocional marcante no fim da semana, cada signo terá um dia específico em que a sorte se intensifica e pode abrir portas inesperadas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia de sorte de Áries na semana: sexta-feira, 1º de maio

A Lua Cheia ativa uma mudança interna importante e te coloca diante da sua própria verdade. Esse é o momento de deixar para trás versões antigas de si mesma e aceitar que crescer também exige desapego. Quanto mais você abraçar essa transformação, mais perto estará de viver algo alinhado com o que realmente deseja.

Dica cósmica: crescer dói às vezes, mas te leva exatamente onde você precisa estar.

Touro

Dia de sorte de Touro na semana: sábado, 2 de maio

A entrada de uma nova energia fortalece sua confiança e sua forma de se expressar. Você começa a enxergar com mais clareza o seu valor e entende que precisa ocupar espaços sem medo. Esse é um momento de posicionamento, de mostrar quem você é e o que quer construir.

Dica cósmica: sua voz tem mais poder do que você imagina, use isso a seu favor.

Gêmeos

Dia de sorte de Gêmeos na semana: quarta-feira, 29 de abril

A energia favorece seus desejos e a sua capacidade de atrair o que quer. Mas existe um ponto essencial aqui: acreditar de verdade. Não basta querer, é preciso confiar que é possível. Quando você muda essa chave interna, tudo ao redor começa a responder.

Dica cósmica: leve seus sonhos a sério, o universo responde na mesma intensidade.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer

Dia de sorte de Câncer na semana: sexta-feira, 1º de maio

Mudanças emocionais ganham força e te convidam a seguir um novo caminho. Mesmo que sair do conhecido seja desconfortável, existe algo muito maior te esperando. Essa virada mostra que insistir no passado não faz mais sentido.

Dica cósmica: o novo pode assustar, mas é onde a sua felicidade cresce.

Leão

Dia de sorte de Leão na semana: sábado, 2 de maio

Oportunidades começam a surgir, principalmente na vida profissional. É importante olhar com atenção para cada proposta, mesmo aquelas que parecem fora do esperado. Existe uma mudança maior acontecendo e você está sendo direcionado para um novo cenário.

Dica cósmica: não ignore convites inesperados, eles podem mudar tudo.

Virgem

Dia de sorte de Virgem na semana: terça-feira, 28 de abril

Uma nova forma de encarar o trabalho e a rotina surge, trazendo possibilidades mais equilibradas. Você percebe que não precisa se esgotar para alcançar sucesso. Ajustar o caminho agora pode trazer resultados muito mais sustentáveis.

Dica cósmica: trabalhar melhor é mais importante do que trabalhar mais.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra

Dia de sorte de Libra na semana: sábado, 2 de maio

Esse é um momento de agir de forma mais estratégica em relação aos seus sonhos. Planejar, pesquisar e dar passos concretos faz toda a diferença agora. A sorte aparece quando você também faz a sua parte.

Dica cósmica: intenção sem ação não se sustenta por muito tempo.

Escorpião

Dia de sorte de Escorpião na semana: sexta-feira, 1º de maio

Uma fase intensa chega ao fim e traz clareza sobre quem você se tornou ao longo desse processo. Existe uma libertação acontecendo, principalmente em relação a padrões antigos. Esse é o seu momento de se escolher de verdade.

Dica cósmica: tudo começa dentro de você, inclusive a vida que deseja viver.

Sagitário

Dia de sorte de Sagitário na semana: sábado, 2 de maio

Organizar a vida prática se torna essencial para dar andamento aos seus planos. Não basta só querer liberdade, é preciso estruturar o caminho até ela. Esse é o momento de transformar ideias em algo concreto.

Dica cósmica: disciplina também é uma forma de liberdade.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Dia de sorte de Capricórnio na semana: terça-feira, 28 de abril

Surge a chance de explorar novas formas de ganhar dinheiro ou melhorar sua vida financeira. Isso exige sair do automático e testar caminhos diferentes. O crescimento vem justamente dessa abertura.

Dica cósmica: inovar pode ser o passo que faltava para evoluir.

Aquário

Dia de sorte de Aquário na semana: sexta-feira, 1º de maio

Mudanças na carreira começam a ganhar forma e refletem um crescimento interno importante. Você passa a buscar mais propósito no que faz e isso direciona suas escolhas. O próximo passo precisa fazer sentido para você.

Dica cósmica: sucesso sem propósito não sustenta sua evolução.

Peixes

Dia de sorte de Peixes na semana: sábado, 2 de maio

O momento favorece decisões, acordos e novos planos. Você começa a enxergar com mais clareza o que precisa ser feito e se sente mais seguro para agir. A construção do que você quer viver começa agora.

Dica cósmica: clareza é o primeiro passo para transformar planos em realidade.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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