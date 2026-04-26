O dia mais sortudo da semana pode virar o jogo para o seu signo entre 27 de abril e 3 de maio; descubra quando a sorte chega para você

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Giuliana Mancini
Publicado em 23 de abril de 2026 às 09:43
A semana entre os dias 27 de abril e 3 de maio traz uma sensação de certeza difícil de ignorar, como se tudo estivesse finalmente se encaixando no tempo certo. Com todos os planetas ainda em movimento direto, esse é um período poderoso para agir, iniciar projetos e aproveitar oportunidades que surgem quase sem aviso. Entre encontros energéticos importantes e uma virada emocional marcante no fim da semana, cada signo terá um dia específico em que a sorte se intensifica e pode abrir portas inesperadas. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Dia de sorte de Áries na semana: sexta-feira, 1º de maio
A Lua Cheia ativa uma mudança interna importante e te coloca diante da sua própria verdade. Esse é o momento de deixar para trás versões antigas de si mesma e aceitar que crescer também exige desapego. Quanto mais você abraçar essa transformação, mais perto estará de viver algo alinhado com o que realmente deseja.
Dica cósmica: crescer dói às vezes, mas te leva exatamente onde você precisa estar.
Touro
Dia de sorte de Touro na semana: sábado, 2 de maio
A entrada de uma nova energia fortalece sua confiança e sua forma de se expressar. Você começa a enxergar com mais clareza o seu valor e entende que precisa ocupar espaços sem medo. Esse é um momento de posicionamento, de mostrar quem você é e o que quer construir.
Dica cósmica: sua voz tem mais poder do que você imagina, use isso a seu favor.
Gêmeos
Dia de sorte de Gêmeos na semana: quarta-feira, 29 de abril
A energia favorece seus desejos e a sua capacidade de atrair o que quer. Mas existe um ponto essencial aqui: acreditar de verdade. Não basta querer, é preciso confiar que é possível. Quando você muda essa chave interna, tudo ao redor começa a responder.
Dica cósmica: leve seus sonhos a sério, o universo responde na mesma intensidade.
Perfume ideal para cada signo
Câncer
Dia de sorte de Câncer na semana: sexta-feira, 1º de maio
Mudanças emocionais ganham força e te convidam a seguir um novo caminho. Mesmo que sair do conhecido seja desconfortável, existe algo muito maior te esperando. Essa virada mostra que insistir no passado não faz mais sentido.
Dica cósmica: o novo pode assustar, mas é onde a sua felicidade cresce.
Leão
Dia de sorte de Leão na semana: sábado, 2 de maio
Oportunidades começam a surgir, principalmente na vida profissional. É importante olhar com atenção para cada proposta, mesmo aquelas que parecem fora do esperado. Existe uma mudança maior acontecendo e você está sendo direcionado para um novo cenário.
Dica cósmica: não ignore convites inesperados, eles podem mudar tudo.
Virgem
Dia de sorte de Virgem na semana: terça-feira, 28 de abril
Uma nova forma de encarar o trabalho e a rotina surge, trazendo possibilidades mais equilibradas. Você percebe que não precisa se esgotar para alcançar sucesso. Ajustar o caminho agora pode trazer resultados muito mais sustentáveis.
Dica cósmica: trabalhar melhor é mais importante do que trabalhar mais.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra
Dia de sorte de Libra na semana: sábado, 2 de maio
Esse é um momento de agir de forma mais estratégica em relação aos seus sonhos. Planejar, pesquisar e dar passos concretos faz toda a diferença agora. A sorte aparece quando você também faz a sua parte.
Dica cósmica: intenção sem ação não se sustenta por muito tempo.
Escorpião
Dia de sorte de Escorpião na semana: sexta-feira, 1º de maio
Uma fase intensa chega ao fim e traz clareza sobre quem você se tornou ao longo desse processo. Existe uma libertação acontecendo, principalmente em relação a padrões antigos. Esse é o seu momento de se escolher de verdade.
Dica cósmica: tudo começa dentro de você, inclusive a vida que deseja viver.
Sagitário
Dia de sorte de Sagitário na semana: sábado, 2 de maio
Organizar a vida prática se torna essencial para dar andamento aos seus planos. Não basta só querer liberdade, é preciso estruturar o caminho até ela. Esse é o momento de transformar ideias em algo concreto.
Dica cósmica: disciplina também é uma forma de liberdade.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Capricórnio
Dia de sorte de Capricórnio na semana: terça-feira, 28 de abril
Surge a chance de explorar novas formas de ganhar dinheiro ou melhorar sua vida financeira. Isso exige sair do automático e testar caminhos diferentes. O crescimento vem justamente dessa abertura.
Dica cósmica: inovar pode ser o passo que faltava para evoluir.
Aquário
Dia de sorte de Aquário na semana: sexta-feira, 1º de maio
Mudanças na carreira começam a ganhar forma e refletem um crescimento interno importante. Você passa a buscar mais propósito no que faz e isso direciona suas escolhas. O próximo passo precisa fazer sentido para você.
Dica cósmica: sucesso sem propósito não sustenta sua evolução.
Peixes
Dia de sorte de Peixes na semana: sábado, 2 de maio
O momento favorece decisões, acordos e novos planos. Você começa a enxergar com mais clareza o que precisa ser feito e se sente mais seguro para agir. A construção do que você quer viver começa agora.
Dica cósmica: clareza é o primeiro passo para transformar planos em realidade.