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Essa semana (de 27 de abril a 3 de maio) traz revelações intensas e decisões que mudam o rumo dos signos

Comunicação, emoções profundas e a Lua Cheia em Escorpião colocam tudo às claras e pedem posicionamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 01:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 27 de abril a 3 de maio começa com mais abertura para diálogos, trocas e alinhamentos importantes, mas ganha intensidade ao longo dos dias. Conversas reveladoras, decisões necessárias e emoções mais profundas entram em cena, preparando o terreno para a Lua Cheia em Escorpião, no dia 1º de maio. Esse momento funciona como um ponto de virada, trazendo clareza sobre o que vale a pena manter e o que precisa ser transformado de vez. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: O início da semana pede mais disciplina e organização para que você consiga avançar com seus planos. Ao longo dos dias, você percebe a importância de ouvir mais e considerar o outro nas suas decisões. Com a Lua Cheia, uma inquietação surge, te impulsionando a buscar algo novo e sair da rotina. Só cuidado para não agir por impulso sem um plano concreto. Dica cósmica: Equilibre atitude com estratégia antes de dar o próximo passo.

Touro: Mudanças nos relacionamentos começam a ficar mais evidentes, trazendo novas possibilidades e também algumas reflexões importantes. Você se sente mais aberto emocionalmente, o que fortalece conexões. A Lua Cheia pode resgatar sentimentos ou histórias do passado, mas também ajuda a enxergar o que realmente faz sentido manter. Dica cósmica: Permita-se sentir, mas escolha com consciência o que fica.

Gêmeos: A semana destaca sua comunicação e a forma como você se expressa. Ideias surgem com força, e você percebe talentos que estavam escondidos. Ao longo dos dias, o foco se volta para organização e autocuidado. A Lua Cheia desperta curiosidade e vontade de aprender mais, te incentivando a buscar novos conhecimentos ou iniciar algo diferente. Dica cósmica: Invista no que estimula sua mente e expande seus horizontes.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer: As emoções ficam mais intensas ao longo da semana, mas também mais claras. Você ganha visibilidade e pode se destacar em ambientes sociais ou profissionais. A Lua Cheia traz um impulso competitivo e uma vontade maior de mostrar do que você é capaz. Só cuidado com o excesso de cobrança. Dica cósmica: Confie no seu talento sem precisar provar nada a ninguém.

Leão: O início da semana favorece organização e decisões práticas, principalmente dentro de casa. Ao longo dos dias, cresce o desejo de explorar, aprender e sair da rotina. A Lua Cheia intensifica sua criatividade e sua necessidade de se expressar, além de fortalecer laços importantes. Dica cósmica: Use sua criatividade como ferramenta para abrir novos caminhos.

Virgem: A semana começa com você mais confiante e focado em seus objetivos. Aos poucos, questões financeiras e prioridades ganham destaque, pedindo mais atenção e planejamento. A Lua Cheia traz à tona situações do passado que precisam ser resolvidas para que você siga mais leve. Dica cósmica: Resolva o que ficou pendente antes de seguir em frente.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: O início da semana pede mais organização e responsabilidade com suas tarefas. A partir de terça, você se sente mais no controle e pronto para tomar decisões importantes. A Lua Cheia revela como seus relacionamentos evoluíram nos últimos meses e pode trazer conversas decisivas. Dica cósmica: Busque equilíbrio sem ignorar o que precisa ser dito.

Escorpião: Essa é uma semana de destaque para você, principalmente com a Lua Cheia acontecendo no seu signo. Antes disso, o momento favorece conexões e reflexões mais profundas sobre seus próximos passos. Quando a Lua Cheia chega, ela ilumina tudo o que precisa ser ajustado, trazendo clareza e possibilidade de recomeço. Dica cósmica: Use esse momento para se reinventar sem medo.

Sagitário: A semana começa trazendo novas responsabilidades, mas também oportunidades de crescimento. Você encontra apoio em outras pessoas para organizar melhor seus planos. A Lua Cheia pede um olhar mais atento para si mesmo, incentivando pausas e reconexão interna. Dica cósmica: Cuide da sua energia antes de se comprometer com tudo ao redor.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio: Você inicia a semana com mais clareza sobre seus objetivos e a importância de manter consistência. Ao longo dos dias, aprende a se posicionar melhor como líder e assumir responsabilidades com mais confiança. A Lua Cheia traz sensação de realização e vontade de celebrar conquistas recentes. Dica cósmica: Reconheça seu progresso e valorize suas vitórias.

Aquário: A semana pede mais planejamento e organização para lidar com tantas possibilidades surgindo. Aos poucos, você se conecta com o que te traz alegria e leveza, equilibrando as exigências do dia a dia. A Lua Cheia traz reflexões importantes sobre carreira e futuro, pedindo decisões mais conscientes. Dica cósmica: Estruture seus planos antes de agir impulsivamente.

Peixes: O início da semana traz reflexões sobre amor, conexões e crescimento emocional. Você entende melhor o que quer e o que não faz mais sentido. A Lua Cheia amplia sua visão de futuro e pode despertar vontade de aprender, viajar ou mudar de direção. Dica cósmica: Confie no que está te chamando para evoluir.

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