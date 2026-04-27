ASTROLOGIA

Essa semana (de 27 de abril a 3 de maio) traz revelações intensas e decisões que mudam o rumo dos signos

Comunicação, emoções profundas e a Lua Cheia em Escorpião colocam tudo às claras e pedem posicionamento

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de abril de 2026 às 01:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 27 de abril a 3 de maio começa com mais abertura para diálogos, trocas e alinhamentos importantes, mas ganha intensidade ao longo dos dias. Conversas reveladoras, decisões necessárias e emoções mais profundas entram em cena, preparando o terreno para a Lua Cheia em Escorpião, no dia 1º de maio. Esse momento funciona como um ponto de virada, trazendo clareza sobre o que vale a pena manter e o que precisa ser transformado de vez. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O início da semana pede mais disciplina e organização para que você consiga avançar com seus planos. Ao longo dos dias, você percebe a importância de ouvir mais e considerar o outro nas suas decisões. Com a Lua Cheia, uma inquietação surge, te impulsionando a buscar algo novo e sair da rotina. Só cuidado para não agir por impulso sem um plano concreto. Dica cósmica: Equilibre atitude com estratégia antes de dar o próximo passo.

Touro: Mudanças nos relacionamentos começam a ficar mais evidentes, trazendo novas possibilidades e também algumas reflexões importantes. Você se sente mais aberto emocionalmente, o que fortalece conexões. A Lua Cheia pode resgatar sentimentos ou histórias do passado, mas também ajuda a enxergar o que realmente faz sentido manter. Dica cósmica: Permita-se sentir, mas escolha com consciência o que fica.

Gêmeos: A semana destaca sua comunicação e a forma como você se expressa. Ideias surgem com força, e você percebe talentos que estavam escondidos. Ao longo dos dias, o foco se volta para organização e autocuidado. A Lua Cheia desperta curiosidade e vontade de aprender mais, te incentivando a buscar novos conhecimentos ou iniciar algo diferente. Dica cósmica: Invista no que estimula sua mente e expande seus horizontes.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Câncer: As emoções ficam mais intensas ao longo da semana, mas também mais claras. Você ganha visibilidade e pode se destacar em ambientes sociais ou profissionais. A Lua Cheia traz um impulso competitivo e uma vontade maior de mostrar do que você é capaz. Só cuidado com o excesso de cobrança. Dica cósmica: Confie no seu talento sem precisar provar nada a ninguém.

Leão: O início da semana favorece organização e decisões práticas, principalmente dentro de casa. Ao longo dos dias, cresce o desejo de explorar, aprender e sair da rotina. A Lua Cheia intensifica sua criatividade e sua necessidade de se expressar, além de fortalecer laços importantes. Dica cósmica: Use sua criatividade como ferramenta para abrir novos caminhos.

Virgem: A semana começa com você mais confiante e focado em seus objetivos. Aos poucos, questões financeiras e prioridades ganham destaque, pedindo mais atenção e planejamento. A Lua Cheia traz à tona situações do passado que precisam ser resolvidas para que você siga mais leve. Dica cósmica: Resolva o que ficou pendente antes de seguir em frente.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: O início da semana pede mais organização e responsabilidade com suas tarefas. A partir de terça, você se sente mais no controle e pronto para tomar decisões importantes. A Lua Cheia revela como seus relacionamentos evoluíram nos últimos meses e pode trazer conversas decisivas. Dica cósmica: Busque equilíbrio sem ignorar o que precisa ser dito.

Escorpião: Essa é uma semana de destaque para você, principalmente com a Lua Cheia acontecendo no seu signo. Antes disso, o momento favorece conexões e reflexões mais profundas sobre seus próximos passos. Quando a Lua Cheia chega, ela ilumina tudo o que precisa ser ajustado, trazendo clareza e possibilidade de recomeço. Dica cósmica: Use esse momento para se reinventar sem medo.

Sagitário: A semana começa trazendo novas responsabilidades, mas também oportunidades de crescimento. Você encontra apoio em outras pessoas para organizar melhor seus planos. A Lua Cheia pede um olhar mais atento para si mesmo, incentivando pausas e reconexão interna. Dica cósmica: Cuide da sua energia antes de se comprometer com tudo ao redor.

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você inicia a semana com mais clareza sobre seus objetivos e a importância de manter consistência. Ao longo dos dias, aprende a se posicionar melhor como líder e assumir responsabilidades com mais confiança. A Lua Cheia traz sensação de realização e vontade de celebrar conquistas recentes. Dica cósmica: Reconheça seu progresso e valorize suas vitórias.

Aquário: A semana pede mais planejamento e organização para lidar com tantas possibilidades surgindo. Aos poucos, você se conecta com o que te traz alegria e leveza, equilibrando as exigências do dia a dia. A Lua Cheia traz reflexões importantes sobre carreira e futuro, pedindo decisões mais conscientes. Dica cósmica: Estruture seus planos antes de agir impulsivamente.