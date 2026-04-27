ASTROLOGIA

Anjo da Guarda destaca comunicação para 3 signos nesta segunda-feira (27 de abril): conversas podem mudar rumos

A segunda-feira (27) traz um recado importante sobre diálogos, esclarecimentos e decisões que dependem de troca

Fernanda Varela

Publicado em 27 de abril de 2026 às 00:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (27) começa com uma energia voltada para comunicação e entendimento. O Anjo da Guarda indica que conversas importantes podem acontecer e trazer mudanças positivas, desde que haja clareza.

A orientação é falar com verdade e ouvir com atenção. Para três signos, o momento pede posicionamento.

Gêmeos

Geminianos podem viver conversas decisivas ao longo do dia. O Anjo da Guarda indica que uma troca pode esclarecer dúvidas.

O ideal será se expressar com clareza.

Perfume ideal para Gêmeos 1 de 4

Virgem

Virginianos podem resolver pendências através do diálogo. O dia favorece ajustes e alinhamentos.

O momento pede objetividade.

Perfume ideal para Virgem 1 de 4

Sagitário

Sagitarianos podem precisar se posicionar em uma situação importante. Evitar o assunto pode atrasar soluções.

O recado é falar com sinceridade.

Perfume ideal para Sagitário 1 de 4

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