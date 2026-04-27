Anjo da Guarda destaca comunicação para 3 signos nesta segunda-feira (27 de abril): conversas podem mudar rumos

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Fernanda Varela
Publicado em 27 de abril de 2026 às 00:00
A segunda-feira (27) começa com uma energia voltada para comunicação e entendimento. O Anjo da Guarda indica que conversas importantes podem acontecer e trazer mudanças positivas, desde que haja clareza.
A orientação é falar com verdade e ouvir com atenção. Para três signos, o momento pede posicionamento.
Gêmeos
Geminianos podem viver conversas decisivas ao longo do dia. O Anjo da Guarda indica que uma troca pode esclarecer dúvidas.
O ideal será se expressar com clareza.
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Virgem
Virginianos podem resolver pendências através do diálogo. O dia favorece ajustes e alinhamentos.
O momento pede objetividade.
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Sagitário
Sagitarianos podem precisar se posicionar em uma situação importante. Evitar o assunto pode atrasar soluções.
O recado é falar com sinceridade.
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Mensagem do dia
Uma boa conversa pode mudar tudo. Falar e ouvir com atenção abre caminhos.