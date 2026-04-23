Grupo de K-pop anuncia turnê pelo Brasil com passagens por 13 estados

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:59
Uma novidade para os fãs de K-pop no Brasil: o grupo NTX anunciou sua turnê pela América Latina e confirmou 14 apresentações em 13 cidades brasileiras. O primeiro show ocorrerá em Belém, no Pará, mas o itinerário contempla todas as regiões do país, incluindo passagens pelo Ceará, Pernambuco e Paraíba, no Nordeste.
As vendas começam na próxima terça-feira, 28 de abril, às 12h. Informações sobre os locais das apresentações e os valores dos ingressos ainda não foram divulgadas pela K-Beat, empresa responsável pela realização dos eventos.
Esta é a terceira vez que o grupo traz sua turnê ao país. Em 2024, os artistas ganharam destaque ao receberem a escola de samba Unidos do Viradouro no palco durante o show realizado no Rio de Janeiro.
Na segunda visita, em junho de 2025, o grupo ampliou o alcance e realizou oito apresentações. Em entrevista à Billboard Brasil, na ocasião, os integrantes comentaram a recepção do público local. “Foi tudo muito novo para a gente naquela época. A gente veio de tão longe e viemos para cá, América do Sul, Brasil. Vivendo algo muito intenso aqui. Sentimos de verdade o carinho dos fãs, os gritos, a energia… Foi uma experiência chocante, no melhor sentido”, destacaram.
O NTX está na ativa desde 2021, acumulando sucessos como “Holy Grail” e “Problematic”. Entre os projetos recentes, o grupo lançou o EP intitulado “PROTO TYPE”, em novembro de 2025.
Conheça alguns artistas do K-Pop
Confira as datas e cidades dos shows do NTX no Brasil em 2026:
Belém (PA) – 28/6
Goiânia (GO) – 2/7
Brasília (DF)– 4 e 5/7
Curitiba (PR) – 8/7
Rio de Janeiro (RJ)– 15/7
Fortaleza (CE) – 19/7
Recife (PE) – 21/7
João Pessoa (PB) – 22/7
Belo Horizonte (MG) – 26/7
Manaus (AM) – 28/7
Porto Alegre (RS) – 31/7
São Paulo (SP) – 1/8
Blumenau (SC) – 2/8