MÚSICA

Grupo de K-pop anuncia turnê pelo Brasil com passagens por 13 estados

O grupo NTX realizará 14 apresentações em 13 cidades brasileiras; vendas começam na próxima terça-feira (28)

K Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:59

No total, são oito membros do NTX: Hyeongjin, Yunhyeok, Changhun, Eunho, Hojun, Rawhyun, Seongwon e Xiha Crédito: Reprodução/Instagram

Uma novidade para os fãs de K-pop no Brasil: o grupo NTX anunciou sua turnê pela América Latina e confirmou 14 apresentações em 13 cidades brasileiras. O primeiro show ocorrerá em Belém, no Pará, mas o itinerário contempla todas as regiões do país, incluindo passagens pelo Ceará, Pernambuco e Paraíba, no Nordeste.

As vendas começam na próxima terça-feira, 28 de abril, às 12h. Informações sobre os locais das apresentações e os valores dos ingressos ainda não foram divulgadas pela K-Beat, empresa responsável pela realização dos eventos.

Esta é a terceira vez que o grupo traz sua turnê ao país. Em 2024, os artistas ganharam destaque ao receberem a escola de samba Unidos do Viradouro no palco durante o show realizado no Rio de Janeiro.

Na segunda visita, em junho de 2025, o grupo ampliou o alcance e realizou oito apresentações. Em entrevista à Billboard Brasil, na ocasião, os integrantes comentaram a recepção do público local. “Foi tudo muito novo para a gente naquela época. A gente veio de tão longe e viemos para cá, América do Sul, Brasil. Vivendo algo muito intenso aqui. Sentimos de verdade o carinho dos fãs, os gritos, a energia… Foi uma experiência chocante, no melhor sentido”, destacaram.

O NTX está na ativa desde 2021, acumulando sucessos como “Holy Grail” e “Problematic”. Entre os projetos recentes, o grupo lançou o EP intitulado “PROTO TYPE”, em novembro de 2025.

Conheça alguns artistas do K-Pop 1 de 14

Confira as datas e cidades dos shows do NTX no Brasil em 2026:

Belém (PA) – 28/6

Goiânia (GO) – 2/7

Brasília (DF)– 4 e 5/7

Curitiba (PR) – 8/7

Rio de Janeiro (RJ)– 15/7

Fortaleza (CE) – 19/7

Recife (PE) – 21/7

João Pessoa (PB) – 22/7

Belo Horizonte (MG) – 26/7

Manaus (AM) – 28/7

Porto Alegre (RS) – 31/7

São Paulo (SP) – 1/8