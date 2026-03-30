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Enhypen anuncia primeiro show no Brasil sem a presença de Heeseung

Apresentação faz parte da turnê “Blood Saga” e acontecerá em julho

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:56

Enhypen fará show pela primeira vez no Brasil
Enhypen fará show pela primeira vez no Brasil Crédito: Reprodução/ Instagram

O grupo de K-pop Enhypen anunciou nesta segunda-feira (30), em suas redes sociais, as datas da turnê “Blood Saga”. No Brasil, o grupo se apresentará em São Paulo, no dia 4 de julho. Até o momento, esta é a única data confirmada no país.

Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos, como valores e plataformas de compra, nem o local específico da apresentação. Esta será a primeira turnê do grupo com um integrante a menos, após Heeseung anunciar sua saída para se dedicar à carreira solo.

O Brasil é o segundo país na rota da turnê, atrás apenas da Coreia do Sul, que recebe os primeiros shows da “Blood Saga” entre os dias 1 e 3 de maio. Além do território brasileiro, o grupo passará por outros países da América Latina, como Peru (Lima) e México (Cidade do México). A previsão de encerramento da turnê é março de 2027, de acordo com as datas publicadas.

O Enhypen é dono de hits como “Bite Me”, “Bad Desire”, “Fever” e “Drunk-Dazed”. O grupo foi formado por meio do reality show de sobrevivência I-Land, programa de competição no qual os participantes disputavam uma vaga na formação final. O debut ocorreu em novembro de 2020, originalmente com sete integrantes: Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Ni-ki e Heeseung. O septeto é gerenciado pela Belift Lab, subsidiária da HYBE.

Saída de Heeseung do Enhypen

Com a saída de Heeseung no dia 10 de março, o grupo segue as atividades com os outros seis membros. O artista, que atualmente tem 24 anos, comunicou o desligamento para focar em projetos pessoais e em sua carreira solo. 

Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN

Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação
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Heeseung anuncia saída do grupo de k-pop ENHYPEN por Divulgação

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