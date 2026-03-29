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Peaky Blinders terá novas temporadas sem Tommy Shelby? Entenda o futuro da franquia

Com duas temporadas confirmadas pela Netflix, universo da série focará na nova geração da família Shelby após o desfecho do filme “O Homem Imortal”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 19:41

Cillian Murphy se despede do personagem Tommy Shelby no filme
Cillian Murphy se despede do personagem Tommy Shelby no filme "Peaky Blinders: O Homem Imortal" Crédito: Divulgação/ Netflix

A família Shelby continuará sua trajetória na cidade de Birmingham. O universo de “Peaky Blinders” seguirá com duas temporadas confirmadas após o filme “Peaky Blinders: O Homem Imortal”, que estreou no dia 20 de março e encerrou o ciclo do personagem Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy. A informação foi confirmada pela própria Netflix, que indicou que a produção do novo capítulo já está em andamento.

A trama do derivado se passará após os eventos do longa-metragem. A expectativa dos fãs é que o ator Barry Keoghan assuma o protagonismo, interpretando novamente Duke Shelby, filho de Thomas Shelby. A história deve focar na nova geração da família e na reconstrução de Birmingham após os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial.

“A cidade representa uma oportunidade e um perigo sem precedentes, com os Shelby no centro de tudo”, afirmou Steven Knight, criador da série, em entrevista ao Tudum, da Netflix.

De acordo com as informações divulgadas, duas temporadas já estão confirmadas e somarão 12 episódios no total, divididos em seis capítulos por parte, com cerca de uma hora de duração cada. Até o momento, não há uma data de estreia definida.

Confira algumas cenas de Peaky Blinders: O Homem Imortal

Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix
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Peaky Blinders: O Homem Imortal por Divulgação/Netflix

Apesar de não retornar ao elenco, Cillian Murphy seguirá envolvido como produtor-executivo da nova fase, ao lado de nomes como Karen Wilson, Martin Haines, Jamie Glazebrook, Jo McClellan, Mona Qureshi e Toby Bentley.

Leia mais

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Peaky Blinders: O Homem Imortal Peaky Blinders

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