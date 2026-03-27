SAÚDE

Marquito comemora 66 anos no hospital e agradece apoio após acidente

Internado na UTI, o artista agradeceu o apoio dos fãs

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:37

Marquito completou 66 anos na quinta-feira (26) e comemorou no hospital Crédito: Reprodução/ Instagram

Marcos Antônio Ricciardelli, o Marquito, apareceu em uma foto publicada nesta sexta-feira (27), após o acidente de moto que o levou à internação. A esposa do humorista, Milva Maia, já tinha publicado um rápido registro em vídeo com ele no hospital após o ocorrido. Na nova publicação, ele aparece ao lado da família e agradece as mensagens de apoio e as felicitações pelos 66 anos, completados na última quinta-feira (26).

“Ontem completei mais um ano de vida, sou muito grato a Deus por tudo que vivi até aqui, quero agradecer também a toda minha família, amigos e fãs que vem orando pela minha recuperação. Obrigado do fundo do coração vocês são muito importantes pra mim”, disse o artista na postagem. De acordo com o último boletim médico, divulgado na terça-feira (24), ele segue sem previsão de alta.

Marquito permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 25 de fevereiro, quando sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e colidiu com outro motociclista, sofrendo fraturas na coluna e na clavícula. O outro condutor, que é enfermeiro, prestou os primeiros socorros no local.

No dia 7 de março, o comediante foi transferido do Hospital Nipo-Brasileiro para a Beneficência Portuguesa, onde permanece internado. Sua esposa, Milva Maia, detalhou o quadro nas redes sociais na última quarta-feira (25): “Ele sofreu um acidente muito grave. Além de fraturar a costela e a clavícula, também teve duas vértebras da coluna atingidas, a C5 e a C6”.

Recentemente, o paciente passou por procedimentos cirúrgicos na coluna e na clavícula. “Marquito precisou passar por uma cirurgia nesta madrugada da clavícula. Era uma cirurgia já programada [...] Ele fez uma cirurgia na parte da frente e, agora, na parte de trás. Essa cirurgia na cervical vai dar uma estrutura melhor para a coluna dele, porque a medula ficou bem machucada, inchada, e ele vai tirar aquele protetor de pescoço que está usando para segurar a coluna, do qual ele reclama muito”, explicou Maia.