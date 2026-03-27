REALITY SHOW

Solange Couto vence Prova do Anjo e conquista vaga no Top 10

Sister ficou em primeiro lugar na competição de “limpeza” realizada na tarde desta sexta-feira (27); dinâmica garantia autoimunidade

K Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:52

Solange Couto Crédito: Reprodução

Solange Couto é o Anjo da semana. Pela primeira vez, a sister venceu a disputa e garantiu o colar que, nesta rodada, é autoimune, o que confirma sua permanência no Top 10 da temporada. A prova, realizada na tarde desta sexta-feira (27), consistia em deslizar por uma rampa em um carrinho no formato de esponja para derrubar pinos ao fim da pista. Vencia quem somasse a maior pontuação e a atriz encerrou a dinâmica com 112 pontos, superando Marciele (101 pontos) e Milena (98 pontos).

O Anjo desta semana é autoimune, mas não receberá o tradicional Presente do Anjo, conforme as regras do Modo Turbo. Solange designou Milena e Ana Paula Renault para o Castigo do Monstro. As duas participantes, que estavam no Vip, passam a integrar a Xepa do programa.

Confira o ranking da Prova do Anjo de hoje (27 de março):

1º - Solange Couto derrubou 7 pinos: Parede (24), Tênis (9), Fogão (24), Chinelo (7), Assadeira (15), Geladeira (15) e Pia de Cozinha (18). No total, a sister fez 112 pontos;

2º - Marciele derrubou 7 pinos: Geladeira (15), Chinelo (7), Lixeira (7), Frigideira (15), Tênis (9), Parede (24) e Fogão (24). No total, a sister fez 101 pontos;

3º - Milena derrubou 7 pinos: Pia de Cozinha (18), Chinelo (7), Lixeira (7), Tênis (9), Fogão (24), Parede (24) e Mochila (9). No total, a sister fez 98 pontos;

4º - Gabriela derrubou 7 pinos: Mochila (9), Lixeira (7), Tênis (9), Parede (24), Fogão (24), Frigideira (15) e Chinelo (7). No total, a sister fez 95 pontos;

5º - Juliano Floss derrubou 6 pinos: Frigideira (15), Lixeira (7), Chinelo (7), Fogão (24), Tênis (9) e Parede (24). No total, o brother completou 86 pontos;

6º - Chaiany derrubou 6 pinos: Lixeira (7), Pia de Banheiro (18), Frigideira (15), Tênis (9), Fogão (24) e Chinelo (7). No total, a sister fez 80 pontos;

7º - Alberto Cowboy derrubou 6 pinos: Frigideira (15), Geladeira (15), Chinelo (7), Tênis (9), Fogão (24), Lixeira (7). No total, o brother fez 77 pontos;

8º - Jordana derrubou 6 pinos: Lixeira (7), Geladeira (15), Chinelo (7), Frigideira (15), Tênis (9) e Fogão (24). No total, a sister fez 77 pontos;

9º - Leandro Boneco derrubou 3 pinos: Fogão (24), Mochila (9) e Pia de Cozinha (18). No total, o brother fez 51 pontos;

10º - Samira derrubou 3 pinos: Mochila (9), Geladeira (15) e Headphone (7). No total, a sister fez 31 pontos.