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Fã de Justin Bieber bate recorde inusitado e entra para o Guinness

Mexicana que acompanha o cantor desde os nove anos reconheceu 33 músicas em apenas um minuto

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de março de 2026 às 19:35

Fã reconhece 33 músicas do Justin Bieber em apenas 60 segundos
Fã reconhece 33 músicas do Justin Bieber em apenas 60 segundos Crédito: Reprodução

Você conseguiria reconhecer 33 músicas do seu artista favorito em apenas 60 segundos? A mexicana Luisa Fernanda Diazayas Tenorio, de 32 anos, superou a marca anterior e entrou para o Guinness World Records ao nomear 33 faixas do cantor canadense Justin Bieber em um minuto. O feito registra um novo marco na escala global de recordes.

Luisa acompanha o artista desde 2010 e demonstrou agilidade ao identificar as letras a partir dos trechos iniciais das canções. A marca supera o recorde anterior de Bilal Ilyas Jhandir, do Paquistão, que havia reconhecido 29 músicas no mesmo intervalo de tempo.

Em entrevista ao Guinness, a fã destacou a relação com a obra do ídolo. “Ser capaz de reconhecer as músicas dele em segundos reflete uma conexão real”, afirmou, comentando como cada faixa representa fases importantes de sua vida e impacta fãs ao redor do mundo.

A mexicana decidiu tentar o título após conhecer a categoria específica. Ela revelou que sempre sonhou com o reconhecimento do Guinness e treinou para superar o recorde anterior. “Embora a tentativa tenha sido com músicas do Top 50, sinto que poderia fazer isso com toda a discografia”, declarou.

Justin Bieber

Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
Justin Bieber por Reprodução
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Justin Bieber por Reprodução

Luisa descreve a música de Bieber como “companhia, refúgio e inspiração”. Comprovando sua admiração, ela possui tatuagens em homenagem ao cantor e esteve presente em todos os shows realizados por ele na Cidade do México. Entre suas conquistas, destaca uma selfie tirada na primeira fila durante a turnê Justice, em 2022, embora ainda sonhe em conhecer o ídolo pessoalmente.

A tentativa oficial ocorreu no dia 15 de novembro e contou com preparação rigorosa, incluindo cronometristas e testemunhas. Durante o desafio, Luisa permaneceu vendada e acertou rapidamente as faixas sorteadas do Top 50 do cantor.

Ao finalizar, ela celebrou a conquista: “Ainda não consigo acreditar. Tenho um título do Guinness para o meu artista favorito! Parece surreal!”. Para outros fãs, ela deixou uma mensagem de incentivo: “Escolher algo que você realmente ama muda tudo, porque a paixão transforma o esforço em algo que você aprecia. Acredite em si mesmo e não tenha medo de sonhar grande".

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