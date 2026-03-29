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Harry Potter: HBO inicia produção da segunda temporada antes mesmo da estreia da série

Com lançamento previsto para dezembro de 2026, nova adaptação já tem roteiros em desenvolvimento

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:57

Dominic McLaughlin como
Dominic McLaughlin como "Harry Potter" Crédito: Divulgação

Os fãs da saga “Harry Potter” receberam uma boa notícia neste domingo (29). O chefe da HBO, Casey Bloys, confirmou ao jornal The Times que a produção da segunda temporada da nova adaptação já está em desenvolvimento, antes mesmo da estreia do primeiro ano, programada para dezembro de 2026.

“Nosso objetivo é não ter um intervalo muito grande, sabe, principalmente porque as crianças estão crescendo. Não vai ser anual, a série é muito grande e complexa. Mas eles já estão escrevendo a segunda temporada”, afirmou Bloys.

Conheça os atores que vão participar da nova série de Harry Potter

Hermione, Harry e Ron nos cinemas por
Agora, Arabella Stanton, Dominic McLaughlin e Alastair Stout darão vida ao trio de bruxos por Divulgação
Alvo Dumbledore vai ser interpretado por John Lithgow por Divulgação
Minerva McGonagall será vivida por Janet McTeer por Divulgação
Severo Snape vai ser o papel de Paapa Essiedu por Divulgação
Rúbeo Hagrid vai ser feito pelo ator Nick Frost por Divulgação
Quirinus Quirrell será o papel de Luke Thallon por Divulgação
Argo Filch vai ser interpretado por Paul Whitehouse  por Divulgação
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Hermione, Harry e Ron nos cinemas por

Sobre a nova adaptação de “Harry Potter”:

Vinte e cinco anos após o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão. A nova aposta da HBO propõe maior fidelidade aos sete livros originais. Composta por oito episódios, a primeira temporada adapta a obra inicial da saga, que narra a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos, ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Dominic McLaughlin assume o papel principal como Harry Potter, enquanto Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. O elenco também conta com John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Hagrid) e Janet McTeer (Minerva McGonagall).

Bel Powley e Daniel Rigby interpretam os tios de Harry, Petúnia e Vernon Dursley. Até o momento, não há confirmação sobre o intérprete do vilão Voldemort. A série tem estreia prevista para o Natal de 2026, e o primeiro trailer já está disponível.

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