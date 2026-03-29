SÉRIE

Harry Potter: HBO inicia produção da segunda temporada antes mesmo da estreia da série

Com lançamento previsto para dezembro de 2026, nova adaptação já tem roteiros em desenvolvimento

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:57

Dominic McLaughlin como "Harry Potter" Crédito: Divulgação

Os fãs da saga “Harry Potter” receberam uma boa notícia neste domingo (29). O chefe da HBO, Casey Bloys, confirmou ao jornal The Times que a produção da segunda temporada da nova adaptação já está em desenvolvimento, antes mesmo da estreia do primeiro ano, programada para dezembro de 2026.

“Nosso objetivo é não ter um intervalo muito grande, sabe, principalmente porque as crianças estão crescendo. Não vai ser anual, a série é muito grande e complexa. Mas eles já estão escrevendo a segunda temporada”, afirmou Bloys.

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Sobre a nova adaptação de “Harry Potter”:

Vinte e cinco anos após o lançamento de “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001) nos cinemas, a franquia ganha um formato inédito na televisão. A nova aposta da HBO propõe maior fidelidade aos sete livros originais. Composta por oito episódios, a primeira temporada adapta a obra inicial da saga, que narra a descoberta de Harry como bruxo aos 11 anos, ao receber a carta para ingressar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Dominic McLaughlin assume o papel principal como Harry Potter, enquanto Alastair Stout e Arabella Stanton completam o "Trio de Ouro" como Rony Weasley e Hermione Granger. O elenco também conta com John Lithgow (Dumbledore), Paapa Essiedu (Severo Snape), Nick Frost (Hagrid) e Janet McTeer (Minerva McGonagall).