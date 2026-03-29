REALITY SHOW

BBB 26: Confira quem são os participantes que formam o Top 10 da edição

Com prêmio de R$ 5,44 milhões, reality define seus dez finalistas após a saída de Alberto Cowboy neste domingo (29)

K Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:38

BBB 26 consolidou Top 10 após eliminação de Alberto Cowboy Crédito: Divulgação/TV Globo

O Top 10 do “Big Brother Brasil 26” está formado e promete emoções até o desfecho da temporada, que termina no dia 21 de abril e premiará o vencedor ou vencedora com R$ 5,44 milhões. Os dez finalistas foram definidos na tarde deste domingo (29), após a eliminação de Alberto Cowboy, que deixou o programa com 67,95% dos votos em um Paredão contra Jordana e Leandro Boneco.

Na disputa pelo prêmio, o público segue acompanhando integrantes dos três grupos que compõem a edição: Veteranos, Pipocas e Camarotes. Restam na casa a veterana Ana Paula Renault; dois camarotes, Juliano Floss e Solange Couto; e sete pipocas: Chaiany, Gabriela, Jordana, Leandro, Marciele, Milena e Samira. Entre os integrantes do grupo Pipoca, Chay, Boneco e Gabi são os sobreviventes do Quarto Branco, enquanto os demais garantiram suas vagas através da votação do público na Casa de Vidro.

Top 10 do Big Brother Brasil 26 1 de 10

Confira as eliminações, desclassificações e desistências do BBB 26:

Marcel Lucena - desistiu antes de entrar no programa, após ser escolhido na Casa de Vidro;

Henri Castelli – desclassificado por motivos de saúde, após sofrer uma convulsão na Prova do Líder;

Pedro – apertou o botão da desistência depois de assediar a participante Jordana;

Aline Campos – eliminada no 1º paredão com 61.64% dos votos;

Matheus – eliminado no 2º paredão com 79.48% dos votos;

Paulo Augusto – desclassificado por empurrar Jonas Sulzbach na corrida do Big Fone

Brigido – eliminado no 3º paredão com 77.88% dos votos;

Sarah Andrade – eliminada no 4º paredão com 69.13% dos votos;

Sol Vega – desclassificada por empurrar Ana Paula Renault em discussão na cozinha;

Edilson – desclassificado por agressão em Leandro “Boneco”;

Marcelo – eliminado no 5º paredão com 68.56% dos votos;

Maxiane – eliminada no 6º paredão com 63.21% dos votos;

Babu Santana – eliminado no 7º paredão com 68.62% dos votos;

Breno Corã - eliminado no 9º paredão com 58,96% dos votos;

Jonas Sulzbach – eliminado no 10º paredão com 53.48% dos votos;