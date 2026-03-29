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BBB 26: Confira quem são os participantes que formam o Top 10 da edição

Com prêmio de R$ 5,44 milhões, reality define seus dez finalistas após a saída de Alberto Cowboy neste domingo (29)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 29 de março de 2026 às 17:38

BBB 26 terá edição ao vivo à tarde e à noite por causa da transmissão do Oscar 2026 na Globo
BBB 26 consolidou Top 10 após eliminação de Alberto Cowboy Crédito: Divulgação/TV Globo

O Top 10 do “Big Brother Brasil 26” está formado e promete emoções até o desfecho da temporada, que termina no dia 21 de abril e premiará o vencedor ou vencedora com R$ 5,44 milhões. Os dez finalistas foram definidos na tarde deste domingo (29), após a eliminação de Alberto Cowboy, que deixou o programa com 67,95% dos votos em um Paredão contra Jordana e Leandro Boneco.

Na disputa pelo prêmio, o público segue acompanhando integrantes dos três grupos que compõem a edição: Veteranos, Pipocas e Camarotes. Restam na casa a veterana Ana Paula Renault; dois camarotes, Juliano Floss e Solange Couto; e sete pipocas: Chaiany, Gabriela, Jordana, Leandro, Marciele, Milena e Samira. Entre os integrantes do grupo Pipoca, Chay, Boneco e Gabi são os sobreviventes do Quarto Branco, enquanto os demais garantiram suas vagas através da votação do público na Casa de Vidro.

Top 10 do Big Brother Brasil 26

Milena por Manoella Mello/TV Globo
Jordana por Manoella Mello/TV Globo
Marciele por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Manoella Mello/TV Globo
Leandro por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela por Manoella Mello/TV Globo
Samira por Manoella Mello/TV Globo
1 de 10
Milena por Manoella Mello/TV Globo

Confira as eliminações, desclassificações e desistências do BBB 26:

Marcel Lucena - desistiu antes de entrar no programa, após ser escolhido na Casa de Vidro;

Henri Castelli – desclassificado por motivos de saúde, após sofrer uma convulsão na Prova do Líder;

Pedro – apertou o botão da desistência depois de assediar a participante Jordana;

Aline Campos – eliminada no 1º paredão com 61.64% dos votos;

Matheus – eliminado no 2º paredão com 79.48% dos votos;

Paulo Augusto – desclassificado por empurrar Jonas Sulzbach na corrida do Big Fone

Brigido – eliminado no 3º paredão com 77.88% dos votos;

Sarah Andrade – eliminada no 4º paredão com 69.13% dos votos;

Sol Vega – desclassificada por empurrar Ana Paula Renault em discussão na cozinha;

Edilson – desclassificado por agressão em Leandro “Boneco”;

Marcelo – eliminado no 5º paredão com 68.56% dos votos;

Maxiane – eliminada no 6º paredão com 63.21% dos votos;

Babu Santana – eliminado no 7º paredão com 68.62% dos votos;

Breno Corã - eliminado no 9º paredão com 58,96% dos votos;

Jonas Sulzbach – eliminado no 10º paredão com 53.48% dos votos;

Alberto Cowboy – eliminado no 11º paredão com 67.95% dos votos;

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bbb 26

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