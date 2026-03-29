Solange Couto confronta Ana Paula Renault no BBB 26: ‘Melhor ser mentirosa do que espraguejada pela mãe’

Clima esquenta na cozinha após troca de farpas sobre o Castigo do Monstro

Publicado em 29 de março de 2026 às 14:18

Ana Paula Renault e Solange Couto discutem na cozinha do BBB 26
Ana Paula Renault e Solange Couto discutem na cozinha do BBB 26 Crédito: Reprodução/ Globo

O clima na casa mais vigiada do Brasil está tenso. Na tarde deste domingo (29), Ana Paula Renault e Solange Couto trocaram farpas na cozinha do “Big Brother Brasil 26”. A tensão entre as duas se estabeleceu após Solange, ao vencer a Prova do Anjo, designar Ana Paula e Milena para o Castigo do Monstro. Com a escolha, ambas, que estavam no VIP devido à liderança da jornalista, passaram a integrar a Xepa.

O embate começou quando Ana Paula entrou na cozinha após cumprir parte da dinâmica do Monstro. Ela alfinetou a integrante do Camarote: "Bom dia, miss Simpatia. Tá tudo bem?". "Comigo está, espero que com você", respondeu Solange.

Em seguida, a atriz contou a jornalista sobre o motivo de ter lhe dado o castigo: "A luz que eu passei pra ver se eu consigo te ajudar a sair um pouco das sombras pode estar te iluminando. O dourado do ouro, o ouro do sol".

"Você acha mesmo que eu tô nas sombras?", perguntou Ana Paula.

"De repente a sua alma e a sua aura estejam sendo melhor acesas e iluminadas com a luz... A iluminação, quando vi aqui eu falei: 'Gente, quem merece e precisa disso é a Ana Paula'", rebateu a atriz.

A atual Líder, no entanto, questionou: "Você realmente se acha uma pessoa muito boa, Couto? Iluminada?". "Não, eu não me acho uma pessoa excelente. Mas me acho uma pessoa boa, sim", pontuou Solange. Ana Paula perguntou se ela também se considerava “mentirosa”, e a atriz respondeu: “Me acho. Isso é melhor ser... no caso, você diz que eu sou mentirosa, mas é melhor ser considerada mentirosa do que espraguejada pela mãe. Você sabe que a minha mãe nunca me espraguejou”.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

Ana Paula questionou a fala, ao passo que Solange afirmou que a própria jornalista teria dito isso enquanto estava sentada em uma poltrona.

"Você está utilizando uma coisa que eu te contei em um momento de descontração contra mim", disse Ana Paula, abalada com o comentário. A mãe da jornalista faleceu quando ela tinha apenas 16 anos. Solange acusou: "É isso o que você faz com todo mundo".

Por fim, Ana Paula negou ter utilizado informações externas para atingir participantes: "Não, nunca fiz. E quando você sair daqui você vai ver que nunca fiz. Eu nunca joguei nada fora do jogo aqui pras pessoas".

