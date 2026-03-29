Solange Couto confronta Ana Paula Renault no BBB 26: ‘Melhor ser mentirosa do que espraguejada pela mãe’

Kamila Macedo
Publicado em 29 de março de 2026 às 14:18
O clima na casa mais vigiada do Brasil está tenso. Na tarde deste domingo (29), Ana Paula Renault e Solange Couto trocaram farpas na cozinha do “Big Brother Brasil 26”. A tensão entre as duas se estabeleceu após Solange, ao vencer a Prova do Anjo, designar Ana Paula e Milena para o Castigo do Monstro. Com a escolha, ambas, que estavam no VIP devido à liderança da jornalista, passaram a integrar a Xepa.
O embate começou quando Ana Paula entrou na cozinha após cumprir parte da dinâmica do Monstro. Ela alfinetou a integrante do Camarote: "Bom dia, miss Simpatia. Tá tudo bem?". "Comigo está, espero que com você", respondeu Solange.
Em seguida, a atriz contou a jornalista sobre o motivo de ter lhe dado o castigo: "A luz que eu passei pra ver se eu consigo te ajudar a sair um pouco das sombras pode estar te iluminando. O dourado do ouro, o ouro do sol".
"Você acha mesmo que eu tô nas sombras?", perguntou Ana Paula.
"De repente a sua alma e a sua aura estejam sendo melhor acesas e iluminadas com a luz... A iluminação, quando vi aqui eu falei: 'Gente, quem merece e precisa disso é a Ana Paula'", rebateu a atriz.
A atual Líder, no entanto, questionou: "Você realmente se acha uma pessoa muito boa, Couto? Iluminada?". "Não, eu não me acho uma pessoa excelente. Mas me acho uma pessoa boa, sim", pontuou Solange. Ana Paula perguntou se ela também se considerava “mentirosa”, e a atriz respondeu: “Me acho. Isso é melhor ser... no caso, você diz que eu sou mentirosa, mas é melhor ser considerada mentirosa do que espraguejada pela mãe. Você sabe que a minha mãe nunca me espraguejou”.
Ana Paula questionou a fala, ao passo que Solange afirmou que a própria jornalista teria dito isso enquanto estava sentada em uma poltrona.
"Você está utilizando uma coisa que eu te contei em um momento de descontração contra mim", disse Ana Paula, abalada com o comentário. A mãe da jornalista faleceu quando ela tinha apenas 16 anos. Solange acusou: "É isso o que você faz com todo mundo".
Por fim, Ana Paula negou ter utilizado informações externas para atingir participantes: "Não, nunca fiz. E quando você sair daqui você vai ver que nunca fiz. Eu nunca joguei nada fora do jogo aqui pras pessoas".